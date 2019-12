Wilstermann sigue en la punta tras vencer al Toro que se hunde

Wilstermann gana con sobresaltos por 3-2 a Sport Boys, en el Félix Capriles y se mantiene en la cima del Campeonato Clausura, que finalizará el próximo fin de semana.

Con la victoria de ayer, Wilstermann suma 54 puntos y mantiene la ventaja de dos unidades sobre Bolívar (52) y tres sobre The Strongest (51), cuando aún faltan seis puntos por disputarse. Mientras que Sport Boys no logra salir de la zona roja del descenso de categoría, es penúltimo en la tabla acumulada.

A Wilstermann le costó quedarse con los tres puntos, pese a que fue el que más presionó durante todo el cotejo.

El premio al esfuerzo llegó a los 13’PT con el tanto de Carlos Melgar, que aprovechó muy bien un mal despeje de Eder Jordán. El balón cayó en los pies de Tonino, su remate fue a chocar contra el muslo de Murilo Gomes, que desvió la dirección del esférico para que cuele al fondo de las redes, para el 1-0.

Wilstermann tuvo varias opciones claras para ampliar el marcador y lograr el gol de la tranquilidad, pero el partido se fue al descanso solo con la mínima diferencia.

En su lugar, al inicio de la segunda etapa del cotejo llegó el balde de agua fría para los aviadores. Una mala salida de Arnaldo Giménez permitió que Ezequiel Michelli lograra cabecear y anotar el gol del empate para el 1-1 (6’ST).

Pero cuando Sport Boys ya empezaba a hacer tiempo, llegó el segundo de los locales. A los 15’ST, el recién ingresado Serginho logró enviar un pase, casi como con la mano, para que Edward Zenteno se eleve y mande el esférico al fondo de las redes con un cabezazo, para 2-1.

El partido volvió a ponerse de ida y vuelta, aunque era Wilstermann el que más opciones tuvo. Finalmente, el premio la constancia en ataque llegó tras un pase de Cristian Chávez para Ramiro Ballivián, quien logró empujarlo al palo contrario del arquero Eder Jordán. El balón chocó primero con el vertical derecho y luego ingresó al arco para el 3-1 (42’ST).

El descuento para Sport Boys llegó en el minuto 5 de adición, a través de los doce pasos. Un penal bien ejecutado por Alejandro Quintana, para el 3-2 definitivo (50’ST).

LAS FRASES

"Sufrimos más de la cuenta, más de lo merecido, por lo que el equipo hizo. Wilstermann se llevó un partido muy importante de cara a la última semana de competencia". Cristian Díaz. DT de Wilstermann.

"El partido iba a ser así, complicado, porque nos estamos jugando el campeonato y ellos su permanencia en la profesional, pero lo importante es que ganamos". Jorge Ortiz. Volante de Wilstermann.

"Lo importante es que ganamos; ahora nos quedan dos pasitos más. Estoy bien, de tiempo no me infiltré, el dedo me dolió un poquito, pero ya se puede soportar". Ramiro Ballivian. Volante de Wilstermann.