Minuto a minuto: Aurora Vs. Destroyers

he Strongest mantiene la ilusión de pelear el título del torneo Clausura con una victoria sobre Always Ready hoy Ver más El Tigre debe ganar a Always para seguir de pie

Llegó el día “D” para Aurora. Esta tarde (16:00) recibirá a Destroyers en el estadio Félix Capriles, por la fecha 25 del certamen Clausura Ver más Aurora, en la hora de la verdad ante Destroyers (16:00)

Wilstermann podría darle un regalo de Navidad extra a su hinchada este 25 de diciembre en el caso que los resultados le acompañen Ver más Wilstermann podría ser campeón mañana si los resultados se dan