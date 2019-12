Bolívar hunde a Sport Boys y mete presión por la corona

San José hizo valer su condición de local con una goleada anotada sobre Blooming por la cuenta de 4-0 esta tarde (en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro) y con esta victoria sigue marchando por... Ver más San José golea a Blooming 4-0

Con una derrota de 1-3, el plantel de Sport Boys se mantiene en la zona de peligro con lo que sigue siendo candidato a perder la categoría en la División Profesional junto a Destroyers. Ver más Sport Boys cae ante Bolívar y se mantiene en la zona de peligro

En un partido complicado, el plantel de The Strongest cumplió con el objetivo al vencer a Always Ready por 3 a 2 en el estadio Hernando Siles, de La Paz por la penúltima fecha del Campeonato Clausura... Ver más El Tigre vence a Always Ready y no se rinde