FBF inscribe a Wilster como Bolivia 2 en la Libertadores

Con Wilstermann como Bolivia 2 y San José como Bolivia 4 a la Copa Libertadores 2020 la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) oficializó ayer a los clubes clasificados a los torneos internacionales de Conmebol.

La FBF envió una carta al Director de Competiciones de la Conmebol, Frederico Nantes, con la lista de los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2020.

“Hemos hecho la inscripción oficial de los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Es un mensaje que se manda a cierta dirigencia, de que aquí no se hace una administración discrecional, la Federación sólo administra el fútbol, no es tribunal deportivo, que eso quede bien claro, porque hoy en día cualquier dirigente se resfría y la culpa la tiene Salinas, totalmente mentira”, aseguró César Salinas, presidente de la FBF, tras la reunión que sostuvo con la Dirección de Competiciones.

Pero en el caso de los descensos y específicamente sobre Sport Boys, Salinas si bien aseguró que el tema lo verían ayer por la tarde, recargó la responsabilidad al respecto al Tribunal de Justicia Deportiva (TJD).

“Esta tarde (ayer) lo vamos a seguir analizando, es un tema de Tribunal, no puedo adelantar un juicio de valor. En todo caso, ustedes tendrían que consultar al Tribunal de Primera Instancia”, dijo Salinas.

Pese a que Salinas aseguró que con la inscripción de los clubes a los dos torneos internacionales se enviaba un mensaje a cierta dirigencia (Wilstermann) que en la FBF se hace una administración discrecional, no dejó el caso cerrado, porque cuando fue consultado sobre si el Tribunal podría dictaminar el cumplimiento del artículo 40, sostuvo: “Ni me pregunten nada de artículos, pero tendrían que preguntárselo a los del Tribunal”, dejando aún la ventana abierta a esta posibilidad.

Lo paradójico de este tema, es que cuando Guabirá no se presentó a jugar en el estadio de Aiquile, en la segunda fecha de este mismo campeonato Clausura, por considerar que el escenario no estaba homologado, no se actuó de esta misma manera.

El caso de Guabirá ni siquiera llegó a ser considerado en el Tribunal, sino que la decisión de reprogramar el partido fue definida en reunión del Consejo Superior. Y el equipo azucarero no fue desafiliado, como señala el artículo 40 del Código Disciplinario de la FBF.

El Tribunal terminó su contrato ayer. Por ello, Salinas dijo que se renovará su vinculación, porque “no podemos descuidándonos en la parte operativa, ellos van a seguir trabajando con la federación”.

Inscritos

Bolívar integra el Grupo B de la Libertadores junto a Palmeiras (BRA), Tigre (ARG) y el ganador de la llave G2; Wilstermann está en el Grupo C con Peñarol (URU), Colo Colo (CHI) y Atlhetico Paranaense (BRA).

The Strongest como Bolivia 3 se medirá contra Atlético Tucumán (ARG), en segunda fase; San José ante Guaraní (PAR) en la primera fase de la Libertadores.

En la Sudamericana, Nacional Potosí vs Melgar (PER), Blooming vs Emelec (ECU), Always Ready vs Millonarios (COL) y Oriente Petrolero con Vasco da Gama (BRA).

Sport Boys pide reprogramar partido; mientras Real Potosí no quiere saber de volver a jugar. Aún no hay fecha para el indirecto.

SALINAS: “TODOS ANDAN A LA DEFENSIVA”

“La dirigencia anda susceptible de todo, todos andan a la defensiva, piensan que desde la Federación se hacen cosas que no deben hacerse”, dijo César Salinas, presidente de la FBF, sobre cómo evalúa la gestión 2019.

“Pese a todo hemos hecho la mejor gestión en un año y ocho meses. Hemos conseguido un terreno y un patrimonio para la FBF, el próximo año se va a construir. Eso no lo han hecho los dirigentes que han pasado, especialmente la dirigencia de Santa Cruz que pasó por la FBF y estuvo 20 años al frente de la Federación. No le han dejado nada al fútbol. Nosotros estamos trabajando, no hablamos mucho, trabajamos y ofrecemos productos, pero el fútbol es así”, complementó el titular de la FBF.