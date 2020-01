Wilster rinde examen ante Vinto

Hoy desde las 9:00 los planteles de Wilstermann y Municipal Vinto Atlético Palmaflor disputarán un encuentro amistoso en el estadio del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed), ex Villa Suramericana, en la zona de La Tamborada.

En este cotejo los directores técnicos de Wilstermann y Municipal Vinto tendrán la oportunidad de corregir y perfilar sus equipos para sus debuts en el torneo Apertura ante Nacional Potosí y Bolívar, respectivamente.

En el caso de Wilstermann aún no puede ser tomado en cuenta el volante ofensivo brasileño Serginho, porque tiene una inflamación en la rodilla derecha y no está trabajando a la par de sus compañeros en la pretemporada.

Sumado a ello el estratega argentino Cristian Díaz aún no puede contar en la concentración con Jorge Ortiz, quien aún se recupera de la enfermedad del dengue.

Ortiz ayer fue sometido a unos exámenes para analizar si ya puede ser dado de alta y pueda incorporarse a los entrenamientos con el resto del equipo.

Sumados a Ortiz, tampoco son parte de la concentración Sebastián Reyes y Moisés Villarroel, quienes se encuentran con la selección nacional Sub-23, que jugará el preolímpico en Colombia.

Hoy se podrá dilucidar cuál de los jugadores Sub-20 será el elegido por el técnico Díaz para ser incluido ante Nacional Potosí. De momento tiene dos opciones: Sebastián Galindo y Fabio Díaz, ambos con vocaciones ofensivas.

En el último partido amistoso entre Wilstermann y Morejón del Sur, el equipo titular estuvo compuesto por: Arnaldo Giménez en el arco; Pablo Laredo, Ronny Montero, Ismael Benegas y Juan Pablo

Aponte en la defensa; Ramiro Ballivián, Carlos Melgar, Leonel Justiniano y Esteban Orfano en el mediocampo; Cristian Chávez como enganche, y Gilbert Álvarez como delantero.

Con Serginho y Ortiz aún sin posibilidad de ser tomados en cuenta, una variante segura será la inclusión de Edward Zenteno en lugar de Montero en la zaga central.

Zenteno no jugó en el anterior amistoso porque aún no había renovado su contrato con el club aviador. Una vez solucionado este tema, Zenteno no tiene problemas para jugar hoy.

Es posible que hoy también sume algunos minutos de fútbol el marcador central argentino Marco Torsiglieri, quien recién lleva tres días de aclimatación en esta ciudad.

Después de una semana de concentración Wilstermann tendrá mañana un día de descanso.

HABILITACIONES VAN VIENTO EN POPA

La dirigencia de Wilstermann inició los trámites para lograr la habilitación de todos los refuerzos que llegaron para esta temporada 2020.

Con los refuerzos nacionales al parecer no existirá ningún problema para habilitarlos para el debut en el torneo Apertura, el jueves ante Nacional Potosí.

En el caso de Torsiglieri, tardará un poco más, porque se debe esperar una nota de su anterior club en la que se señala que no tiene ningún vínculo con esa institución.

Desde el club se informó que si no existe ningún problema, todos los refuerzos podrían estar habilitados para el Apertura hasta el lunes.