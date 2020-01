Bolivia vence (3-2) a Uruguay en el Preolímpico

Los volantes Serginho y Paúl Arano no podrán ser tomados en cuenta por el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz Ver más Dos bajas seguras en Wilstermann

Sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo Apertura es la meta que se ha propuesto Aurora en la contienda de esta tarde (15:00) frente Always Ready Ver más Aurora tiene al frente un duro escollo que vencer

El plantel de Bolívar ya está en Oruro, se apresta a visitar hoy a San José (19:30) en el estadio Jesús Bermúdez por la segunda fecha del torneo Apertura de la División Profesional Ver más Bolívar visita a San José con la mira puesta en el triunfo (19:30)