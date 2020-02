Willian Álvarez no podrá jugar hasta que se aclare su situación legal

El delantero Willian Álvarez no será tomado en cuenta en el equipo de Wilstermann, mientras no se aclare el supuesto vínculo que tendría con el club Aurora.

El hermano del goleador de Wilstermann, Gílbert Álvarez, tras que fuera habilitado en el sistema Comet en el campeonato Apertura, fue incluido en la convocatoria del aviador para el clásico cochabambino.

Pero sorpresivamente horas antes del encuentro Aurora entregó una carta al club Wilstermann (fechada 18 de enero)en la que hacía conocer que los celestes tienen un convenio en el que Guabirá les cedía al delantero por dos años (2019 y 2020) en calidad de préstamo.

Motivo por el que, según la carta enviada a Wilstermann, Aurora dice “ostentar los derechos de actuación” de Willian Álvarez por esta gestión.

La carta del Equipo del Pueblo sostiene que hace conocer este hecho con antelación, para conocer la posición de Wilstermann. Lo que llamó la atención de la dirigencia del cuadro aviador fue la nota entregada el jueves 30 de enero, cerca al mediodía, 12 días después de la fecha que indica la misiva.

El documento que Aurora presentó como prueba del vínculo con Willian Álvarez, evidentemente señala que el jugador es cedido a préstamo por dos años. Sin embargo, también existe el contrato que vincula a Willian con Aurora sólo hasta diciembre de 2019.

Y precisamente por este documento es que Álvarez volvió a su club Guabirá al finalizar la temporada pasada, y después logró su vinculación con Wilstermann.

De momento el club aviador conoció que existe otro convenio de préstamo entre Aurora y Guabirá, en el que se estipula el tiempo de préstamo de un solo año. La dirigencia espera este documento por parte de sus pares de Guabirá, para después analizar las acciones que asumirán al respecto.

Cayo Salinas, director jurídico de Wilstermann, explicó que de momento se analiza toda la documentación sobre el caso, para recién brindar una postura oficial sobre el tema.

Entre tanto, el jugador Álvarez asegura que existe un mal entendido.

“Mal lo que hacen los de Aurora, porque yo dejé todo por esa institución, me perjudican. No sé qué está reclamando Aurora, porque yo vine con un contrato de un año, a parte que les regalé todo el mes de diciembre que no cobré ni un peso, y ahora que me hagan esto. Estoy con mucha bronca por esta actitud”, aseguró Álvarez en el clásico que no jugó.

TRES BAJAS CONFIRMADAS

El cuerpo técnico de Wilstermann aún no puede contar con Serginho, ya que volverá a ser evaluado hoy para ver si el lunes ya pueda incorporarse a las prácticas. Sumados al brasileño, mañana no podrán jugar ante Blooming Óscar Vaca y Hugo Suárez, que se recuperan de una neumonía y una bronquitis, respectivamente.

Carlos Melgar ya se incorporó ayer y Ricardo Pedriel podría volver a las prácticas hoy. Ambos son dudas. La otra incertidumbre es Willian Álvarez, por el tema legal.

LATORRE SERÁ BAJA EN BLOOMING POR 7 DÍAS

EL DEBER

Lo que parecía una simple molestia, se complicó. El uruguayo Christian Latorre sufre una distención del ligamento colateral de la rodilla izquierda, que lo dejará mínimo siete días fuera de las canchas, y con ello Blooming pierde a su capitán para los próximos tres partidos: el domingo (15:00) de visitante ante Wilstermann; el jueves (18:15) de local por la Copa Sudamericana ante Emelec, de Ecuador; y el próximo domingo (19:30) contra Oriente Petrolero.

Latorre sufrió la lesión en una jugada en la que se exigió al máximo al minuto 38 del partido que terminó en derrota ante Always Ready, el miércoles en el Tahuichi. Luego siguió jugando, aunque se notó que cojeaba. Ya no volvió en el segundo tiempo, y su lugar lo ocupó Leonardo Urapuca, que es la opción para reemplazarlo en su ausencia.

El uruguayo ha sido uno de los jugadores más regulares en Blooming en las últimas dos temporadas, por ello se ganó el cintillo de capitán. La garra charrúa que le inyecta al equipo celeste para la marca y luchar por cada balón como si fuera el último, lo hacen indispensable para el técnico Ponce.

Con la lesión de Latorre, la última línea celeste ante Wilstermann quedará conformada por Jesús Sagredo, de lateral derecho; Wálter Rioja y Leonardo Urapuca, de zagueros centrales; y Julio César Pérez, por la banda izquierda. Sagredo está de vuelta tras su expulsión en la Villa Imperial.