Wilster recupera terreno en el Apertura con goleada a Blooming

COCHABAMBA |

En medio de una persistente lluvia que cayó en gran parte del encuentro, hoy el plantel de Wilstermann hizo respetar su casa y le ganó a Blooming por 3 a 0 en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, donde hubo escasa cantidad de público. El encuentro correspondió a la cuarta fecha del Campeonato Apertura de la División Profesional.

Para el plantel cruceño fue un examen en el que se aplazó, hecho que preocupa a su fiel hinchada ya que el jueves el celeste recibirá la visita del representativo ecuatoriano Emelec, con el que jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz (18:15), por el cotejo de ida de la Copa Sudamericana, el juego será controlado por el juez argentino Darío Herrera.

Mientras que para el elenco local fue una inyección anímica, considerando que el pasado jueves cayó ante el otro representante cochabambino, Aurora elenco que le ganó por 2 a 1, ese resultado fue un llamado de atención para los jugadores del rojo quienes este domingo ingresaron a ganar y expusieron su juego, pero dejaron en evidencia que aún falta trabajo por realizar.

El cotejo entre rojos y celestes se jugó ante más de cinco mil personas quienes tuvieron que buscar espacios para protegerse de la lluvia, pero también se cubrieron con lo que tenían en mano para observar el cotejo que fue de amplio dominio del plantel local que se adueñó del juego después del primer tanto que convirtieron.

Los jugadores de Blooming, por su lado, no le dieron el rumbo adecuado al encuentro, el técnico Miguel Ponce no ocultó su preocupación, pero también es verdad que tiene algunos días para corregir errores antes de jugar la Copa Sudamericana, para ese encuentro ya se anunciaron cambios en el once con respecto al cotejo de este domingo.

