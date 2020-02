Ríos se suma a Aurora y espera concretar el vínculo

El delantero cruceño Gabriel Ríos se sumó ayer a las prácticas del primer plantel de Aurora con la esperanza de firmar su contrato con el club en los próximos días, según señaló en contacto con Los Tiempos.

“Todavía no hubo ningún arreglo. Ya me he reunido con la dirigencia. Si vengo por orden del profe (Julio César Baldivieso), es para quedarme”, señaló el ariete.

Ríos contó que llegó a Cochabamba el viernes por la noche y ayer cumplió con su primera práctica.

Según el delantero, espera que se juegue el partido ante Royal Pari mañana (15:00), para luego concretar el vínculo.

De momento, no se conoce el tiempo por el que Ríos firmará su contrato con el Equipo del Pueblo.

El futbolista de 31 años militó en la pasada temporada en Blooming y retorna a Cochabamba luego de un año, puesto que en 2018 formó parte del club Wilstermann.

Si bien Aurora cumplió ayer con su práctica a puertas cerradas, también se conoció de la llegada de un arquero nacional.

En ese caso, el portero aún no confirmó su vinculación con el plantel celeste, aunque se estima que el vínculo será un hecho debido a que el Celeste sólo tiene a David Torrico como arquero experimentado.

Aurora cumplirá hoy con su última práctica antes del encuentro ante Royal Pari, al que buscará frenar en su búsqueda de apoderarse del liderato del torneo Apertura.

El cuadro Inmobiliario suma 13 unidades y, de momento, se ubica en la segunda posición, por lo que aspira a ser el nuevo líder al final de la séptima jornada.