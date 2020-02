Blooming presiona por la renovación de Cordano

En las últimas horas, Blooming intensificó la presión para que su arquero titular Rubén Cordano firme la renovación de su contrato, a tal extremo que el presidente del club, Juan Jordán, afirmó que mientras no lo haga no será convocado. Por este mandato del club, el portero ya se perdió el partido ante Bolívar y hasta el cierre de esta edición su ausencia en el encuentro de visitante por la Sudamericana ante Emelec, de Ecuador, a jugarse el jueves, era un hecho.

Una vez explotó el problema, ambas partes salieron a decir su verdad. Tras el partido, el que habló primero fue Cordano, afirmando que “la oferta de Blooming es renovar por cinco años, pero yo les dije que es mucho tiempo”. Agregó que el tema económico también cuenta, y que estaban en plena negociación.

Jordán respondió: “Mientras no firme no será convocado porque no nos sirve”.