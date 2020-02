Wilstermann: Chávez y Giménez no jugarán ante Always

El volante Cristian “Pochi” Chávez y el arquero Arnaldo “Pipo” Giménez aún no podrán ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico de Wilstermann para el partido de este domingo ante Always Ready, debido a que aún no están totalmente recuperados de sus lesiones.

“Vamos a esperar por sus evoluciones. Siempre vamos a hacer lo mejor para el futbolista, independientemente de nuestras necesidades. Si ellos están en condiciones para competir, bienvenido para nosotros, pero si no están en condiciones y podemos arriesgarlos a que les pase algo, eso no está en mi cabeza”, dijo Cristian Díaz, director técnico de Wilstermann.

De los dos jugadores, quien estaba con mayor probabilidad de jugar el cotejo ante Always Ready era Cristian Chávez. Se esperaba que ayer se incorporara al trabajo con el resto del grupo, pero no fue así.

“Cristian está evolucionando bien. Está haciendo trabajo de fortalecimiento, con una máquina que el club por nuestro pedido y esfuerzo decidió comprar. Veremos cómo evoluciona y cómo responde”, explicó Díaz.

En cuanto a Arnaldo Giménez, el estratega señaló que aún se espera conocer cómo evoluciona al tratamiento al que fue sometido.

“Pipo tiene prevista una resonancia magnética para estos días, para ver cómo evoluciona con el tratamiento que le vienen haciendo. El pasado fin de semana le inyectaron en su hombro plasma rico en plaquetas o algo por el estilo”, señalo el técnico.

Aunque el cotejo ante Always Ready es importante para continuar en carrera por lograr el objetivo del bicampeonato, la misión es recuperar a ambos jugadores para el debut de Wilstermann en la Copa Libertadores, el próximo miércoles 4 de marzo, ante Colo Colo.

Otro que ayer no trabajó con el equipo fue el defensa Ismael Benegas, por una distensión de ligamento colateral interno en la rodilla derecha. No está descartado para el cotejo del domingo.

ÁLVAREZ ACLARA SUS DECLARACIONES

“Quisiera hacer una aclaración que supuestamente yo había tirado al frente a todo el plantel, que yo había dicho que la culpa la tienen mis compañeros, lavándome las manos; eso no es cierto. Acá, cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos.

Ésta es una familia, éste es un grupo, no podría estar tranquilo”, dijo Gilbert Álvarez.

Tras el cotejo ante Real Santa Cruz, dijo: “Los 9 lastimosamente vivimos de la asistencia del compañero y los compañeros quisieron ser los héroes, después todas las críticas van al 9”.

CRISTIAN DÍAZ: “NOSOTROS FALLAMOS EN AMBAS ÁREAS”

REDACCIÓN CENTRAL

“Los partidos se juegan en el campo de juego, pero se ganan en las áreas. Nosotros en ambas áreas, fallamos”, dijo el estratega aviador Díaz, a tiempo de asegurar que el cotejo ante Real Potosí lo perdieron por errores propios, en los que trabajan para corregirlos.

“Nosotros somos conscientes de que nos equivocamos y, en consecuencia, debemos corregir, tenemos que elevar todos nuestros niveles individuales, para ser siempre competitivos y así vamos a ganar”, explicó.

Para el estratega, siempre existen cosas que ajustar, aun cuando se gana.

“Se debe ajustar cuando nos toca ganar, obviamente como los errores de fines de semana. Éste es un equipo que no nos tiene acostumbrado a recibir tantos goles. Y, como técnico, no me agrada, me entristece, me pone de mal humor, me obliga a ver en qué me equivoque, para corregir”, finalizó.

Díaz descartó que la derrota ante Real Potosí haya sido por el sistema de juego.