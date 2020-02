Conmebol sancionó a Oriente Petrolero con $us 5.000

Sumar al menos cuatro unidades en las dos salidas que se le vienen fuera de Montero es el objetivo que se trazó Guabirá para no alejarse del lote de los punteros del torneo Apertura Ver más Guabirá tiene una difícil parada en Oruro ante San José

Wilstermann inició la venta de los abonos para los tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Wilstermann inicia la venta de los abonos para la Copa Libertadores

El volante Cristian "Pochi" Chávez y el arquero Arnaldo "Pipo" Giménez aún no podrán ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico de Wilstermann Wilstermann: Chávez y Giménez no jugarán ante Always