“Los mejores años de mi carrera los viví en Wilster”

“Lo tomo como una final porque es mi exequipo y pienso que es un equipo que peleará por el título”, resaltó Fernando Saucedo, volante de Always Ready, que mañana visitará a su exequipo Wilstermann en el estadio Félix Capriles, por la octava fecha del torneo Apertura.

Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, Always se meterá de lleno en busca de conseguir el otro objetivo, el título del Apertura.

“Si nosotros llegamos a ganar a Wilster sería un golpe fuerte, para que los otros tomen en cuenta que Always Ready va en serio por el campeonato”, añadió.

Para Saucedo, el lance de mañana es especial. “Los mejores años de mi carrera los viví en Wilstermann. Quiero ganar el partido, ojalá pueda marcar goles. De la misma manera que me gané al público de Cochabamba, quiero ganarme a la gente de El Alto. Soy un tipo que me dedico a trabajar”, resaltó Saucedo, a tiempo de indicar, sin embargo, que si hace goles, no los festejará.

En el torneo, Always tiene 15 unidades. Está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con siete encuentros disputados. En el primer lugar se ubica Royal Pari, con 16 puntos.

“Queremos ser campeones del torneo local. La dirigencia hizo un esfuerzo grandísimo para conformar un equipo que tenga aspiraciones a título. Lo que nos queda hoy es ilusionar a nuestra gente de nuevo. Nosotros queremos pelear el torneo, queremos ser protagonistas y bueno queremos ser campeones”, insistió Saucedo.