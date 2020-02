Pipo Giménez: “Sigo jugando infiltrado”

El arquero paraguayo de Wilstermann Arnaldo ‘Pipo’ Giménez reconoció ayer que aún no está recuperado al 100% de la lesión que tiene en el hombro izquierdo.

“Sigo jugando infiltrado, para no sentir dolor”, dijo Giménez, que se lesionó en el cotejo ante The Strongest. Fue baja ante Real Santa Cruz y Real Potosí. Volvió ya para los cotejos ante Always Ready y San José.

Su retorno antes de estar totalmente recuperado, se debe a que este miércoles 4 de marzo, Wilstermann debutará en la Copa Libertadores y el equipo lo necesita.

“Sigo con un poco de molestias, pero es normal, como siempre digo cuando te pones la camiseta de Wilstermann no hay dolor no hay molestias, hay que jugar 100% en cada partido. Estoy bien”, aseguró.

“No hubo equivocación”

Aunque no lo hizo con el ánimo de dar excusas, Arnaldo Giménez aseguró que el segundo autogol de Marco Torsiglieri (en el partido ante San José), cuando hace un pase retrasado a Pipo y este intenta despejar, pero no llega a tocar el balón, que mansamente se cuela al fondo de las redes.

“Para mí no fue una equivocación, lamentablemente la cancha se encuentra en pésimo estado, si fue error humano es una cosa, pero estamos hablando de factores externos que uno no puede controlar, pero hay que asumirlo”, dijo Giménez.

Según cuenta el arquero el balón tomo un efecto raro, porque iba rebotando. “La cancha se encuentra en pésimas condiciones. Esperemos que para el partido de Copa se pueda solucionar y esté en mejores condiciones”, añadió.