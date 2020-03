Wilstermann busca levantar cabeza con equipo alterno

El entrenador de Wilstermann Cristian Díaz toma sus previsiones, puesto que hoy alineará un equipo alterno frente a Oriente Petrolero por la décima fecha del torneo Apertura de la División Profesional.

La determinación del técnico argentino se debe únicamente al debut del cuadro aviador en la sexagésima primera edición de la Copa Libertadores de América, que se producirá el próximo miércoles (18:15) ante el chileno Colo Colo en el estadio Félix Capriles.

Díaz alineará a sólo tres habituales titulares en el plantel que saltará al gramado del estadio Tahuichi Aguilera en busca de su quinta victoria en el campeonato frente a los albiverdes. El golero paraguayo Arnaldo Giménez, su coterráneo Ismael Benegas y el argentino Cristian Chávez formarán parte del once por determinación del timonel de los aviadores.

El plan que pondrá en práctica esta noche el técnico Díaz benefició al futbolista cochabambino Sebastián Galindo, porque volverá al equipo titular después de varias fechas.

En Oriente Petrolero es un hecho el regreso del mediocampista Kevin Salvatierra, quien estuvo alejado del plantel cruceño a causa del dengue. El futbolista se desplegará en el mediocampo dedicándose a la marca y coadyuvando en la proyección al ataque a Sebastián Gamarra y Daniel Rojas.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez también ratificó en el once al lateral por izquierda Carlos Solíz, debido al buen desempeño que tuvo en las pasadas jornadas.

Wilfredo Soleto es otro que no se mueve del once titular de los refineros. El defensor sufrió una descompensación en el encuentro con Always Ready, pero ya se encuentra bien, por lo que el técnico lo ratificó en la zaga junto a Wilden Saucedo, Daniel Franco y Carlos Solíz.

En cambio, los albiverdes no podrán contar en sus filas con el golero Romel Quiñónez y el delantero Carmelo Algarañaz. El primero se recupera del dengue y el atacante se rehabilita de una lesión en la rodilla izquierda.

Cabe recordar que Wilstermann ocupa la quinta casilla de las posiciones del torneo Apertura con 13 unidades, producto de cuatro triunfos y un empate, mientras Oriente Petrolero es séptimo con 12 puntos, con un saldo de cuatro victorias y tres derrotas.

Los aviadores llegan al compromiso después de caer 1-2 como anfitriones frente a San José, el miércoles pasado, con dos goles en propia puerta del defensor argentino Marco Torsiglieri-

Los albiverdes también arriban al cotejo en condición de perdedores, ya que sucumbieron (4-2) ante Always Ready en el encuentro que se disputó en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

Los dos equipos llegan con el “ojo en tinta” y pretenden redimirse esta noche con la finalidad de ascender en las posiciones del campeonato Apertura.

Entre tanto, los futbolistas que no viajaron a Santa Cruz continuarán hoy con sus aprestos con vistas el encuentro debut en Copa Libertadores de América, frente al cuadro chileno de Colo Colo.

SEPA MÁS

Supremacía del cuadro albiverde

Oriente Petrolero y Wilstermann protagonizarán hoy (19:30) el duelo número 146 de su historia.

Los albiverdes tienen supremacía sobre los aviadores, puesto que sumaron 68 victorias, contra 46 de los Rojos. Se produjeron 31 empates.

El goleador histórico de esta confrontación en Oriente Petrolero es José Alfredo Castillo, con 13 goles. En Wilstermann, el exdelantero pandino Carlos Cárdenas, quien anotó en 15 oportunidades.

El año pasado se enfrentaron en cuatro ocasiones, con saldo de dos victorias para Oriente Petrolero, una para Wilstermann, y dividieron honores en el otro encuentro.

PREVIA DEL PARTIDO

Oriente Petrolero

22- Arquero Rodrigo Banegas

2- Defensa Wilden Saucedo

13- Defensa Daniel Franco

3- Defensa Wilfredo Soleto

28- Defensa Carlos Solíz

16- Volante Sebastián Gamarra

6- Volante Daniel Rojas

7- Volante Jaime Carreño

27- Volante Kevin Salvatierra

9- Ataque Marco Bueno

15- Ataque J. Carlos Montenegro

DT: Pablo “Vitamina” Sánchez

Wilstermann

13- Arquero Arnaldo Giménez

11- Defensa Alejandro Meleán

6- Defensa Ismael Benegas

5- Defensa Sebastián Reyes

20- Defensa Óscar Vaca

29- Defensa Sebastián Galindo

27- Volante Moisés Villarroel

14- Volante Jorge Ortíz

30- Volante Jaime Arrascaita

9- Volante Cristian Chávez

18- Ataque Ricardo Pedriel

DT: Cristian Díaz

Fecha: 01 de marzo Hora: 19:30 Árbitro: IGery Vargas (Oruro)

Estadio: Tahuichi Aguilera Capacidad: 38.500 - TV: Tigo Sports