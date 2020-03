Wilstermann resurge en el Tahuichi ante Oriente

Wilstermann, con equipo mixto, consolidó ayer tres punto de oro en su visita a Oriente Petrolero en el estadio Tahuchi Aguilera de Santa Cruz, en cumplimiento de la décima fecha del certamen Apertura 2020 de la División Profesional.

Los planteamientos defensivo y ofensivo del cuadro valluno fueron argumentos suficientes para bloquear cualquier arremetida del Refinero, situación que lo hizo acreedor de las tres unidades en suelo cruceño. La victoria insufla de ánimos al Aviador, de cara a su debut de este miércoles (18:15) ante Colo Colo, por la Copa Libertadores 2020.

El partido

Oriente Petrolero llevó la iniciativa desde los primeros minutos, pero la visita no se amilanó y también contestó inteligentemente.

La apertura del marcador llegó en una veloz jugada de contraataque que se originó a los 29 minutos de la etapa inicial, con un toque de Cristian “Pochi” Chávez para Sebastián Galindo, quien desbordó por la derecha y su centro llegó a Jaime Arrascaita, quien a su turno definió con remate certero que vulneró al meta Rodrigo Banegas (0-1).

El Refinero luchó por llegar a la igualdad, pero ni el chileno Jaime Carreño ni el mexicano Marco Bueno hicieron diferencia para emparejar las acciones antes del descanso.

En el complemento, Pablo “Vitamina” Sánchez mandó a la cancha a José Alfredo Castillo, pero la respuesta del DT rojo Cristian Díaz fue potenciar más su ofensiva con el ingreso de Ramiro Ballivián.

A los 16’ ST, Ballivián protagonizó una veloz jugada que no logró resolver con claridad en el mano a mano con Banegas.

El Rojo tuvo una inmejorable chance de ampliar las cifras tras un robo de Ballivián y que Willan Álvarez no logró definir con arco a disposición.

Sobre 42’ ST, Oriente Petrolero tuvo una opción inmejorable para poder igualar, tras una combinación de Carreño que finalizó con un cabezazo de Bueno que contuvo el meta paraguayo Arnaldo “Pipo” Giménez.

A los 48’ ST, Bueno remató al arco de Giménez, el esférico dio un rebote en el travesaño y la zaga aviadora desvió al tiro de esquina.

Acto seguido, Giménez fue atendido por tercera vez en el partido aduciendo dolor en el hombro derecho, situación que generó el reclamo de Oriente Petrolero porque se perdió más de un minuto.

Por esta situación (las lesiones de Giménez), el juez adicionó cinco minutos más por entender que se perdió mucho tiempo atendiendo al meta guaraní.

Los reclamos desde la banca aviadora no se hicieron esperar, pero no fueron tan reiterativos como en el partido del pasado 8 de febrero ante The Strongest en La Paz.

Más allá de la cantidad de minutos que se agregaron, la victoria de Wilstermann no corrió riesgo al hallarse Oriente Petrolero incapaz de hacer daño al pórtico cochabambino.

Con esta victoria, Wilstermann asciende al tercer lugar y se pone a tres del líder momentáneo Bolívar.

HUMBERTO OSORIO LLEGA PARA LA LIBERTADORES

El delantero colombiano Humberto Osorio arribará hoy (6:30) a Cochabamba procedente del club Xolos de Tijuana, México, para ser una de las cartas en la ofensiva aviadora para la Copa Libertadores 2020.

Nacido el 24 de junio de 1988 en Valledupar, Osorio Botello jugó en América de Cali, Estudiantes de Mérica, Defensa y Justicia, Cúcuta, Ayacucho, San Martín de San Juan, Valladolid, entre otros.

El sábado llegó el ariete brasileño Hugo Borges, con quien aparentemente se habían cerrado los fichajes para la Copa. Los dos suplirán la fallida contratación del colombiano Duvier Riascos.

Hoy llegará Osorio y con ello se reforzará la delantera ante la baja obligada de Gilbert Álvarez por lesión.

Ambos, cabe recalcar, serán habilitados únicamente para la Copa Libertadores.