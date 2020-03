Tres clubes apoyan la postura de postergar el campeonato

Tres clubes de la División Profesional tienen la postura de no jugar el campeonato de la División Profesional hasta fin de mes. Los clubes Guabirá, Real Santa Cruz y Nacional Potosí no quieren saber de disputar sus encuentros a puertas cerradas, ya que son de la idea de que iría en contra de sus economías el no contar con recaudaciones

Rafael Paz, presidente de Guabirá, sostuvo que será “doloroso” seguir pagando sueldos a los jugadores sin ningún ingreso.

“Hay que hacer un análisis profundo, todos tenemos que perder en esta coyuntura de esta epidemia. Los jugadores, la televisión y los clubes debemos analizar bien lo que se debe hacer”, anotó Paz.

El titular de los azucareros acotó que jugar a puertas cerradas no es lo más conveniente, ya que cada club paga entre 18 mil y 20 mil bolivianos a los árbitros por jornada. “De dónde sacaremos dinero sin recaudación, es complicado el tema”, acotó.

Wilfredo Condori, titular de Nacional Potosí, agregó que “la mayoría de los clubes vive de las recaudaciones, no es conveniente jugar con estadios desiertos. Mi club es local el domingo frente a Real Potosí y no podemos jugar sin gente. Soy de la idea que se suspenda el campeonato hasta fin de mes”.

La presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez, determinó ayer la prohibición de eventos públicos en los que participen más de mil personas.

Carlos Sánchez, titular de Real Santa Cruz, dijo que la “medida que tomó la presidenta es correcta, ya que se debe tomar previsiones, pero jugar a puertas cerradas no es la mejor solución ya que perderíamos más dinero. El campeonato debe paralizarse hasta fines de este mes”.

La presidenta del club The Strongest, Inés Quispe, afirmó que su club emitirá una postura oficial luego de la reunión de directorio que tendrá en las siguientes horas.

Los clubes de la División Profesional esperan la convocatoria a una reunión de Consejo Superior para definir en qué queda la disputa del torneo Apertura. Según el calendario, la fecha 13 debe comenzar a disputarse desde el 29 de marzo.

LOS AZUCAREROS CELEBRAN LA MEDIDA

Los viajes en el que entran en contacto con otras personas son la principal preocupación para los jugadores de Guabirá, que recibieron de la mejor manera la determinación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que los partidos de la duodécima jornada se jueguen sin público.

Los azucareros juegan el domingo ante Real Santa Cruz.