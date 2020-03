Radiografía valluna en doce fechas

El Covid-19 provocó que el fútbol mundial se paralice casi en su totalidad. Bolivia no es la excepción, ya que el fin de semana se cumplió la jornada 12 del certamen Apertura y luego se decidió la paralización por la pandemia. A la fecha, los tres clubes vallunos cumplen distintas campañas.

Mientras Wilstermann y M. Vinto Palmaflor se ubican en la primera mitad de la tabla, Aurora va de más a menos y quedó en el farol de cola del campeonato.

Los números son interesantes para analizar, al mejor estilo de una radiografía a una jornada del epílogo de la primera rueda del certamen de la División Profesional.

Wilstermann es el equipo con mejor rendimiento en el Apertura 2020. Si bien no comenzó con el pie derecho, hasta el receso obligatorio cosechó 20 unidades y está en el quinto lugar, a un punto de los líderes The Strongest y Always Ready (21).

De los 36 puntos en juego, los aviadores sumaron el 55,56%, aunque en casa cedieron una derrota y un empate. En cuanto a goles, su promedio de anotación es de 1,17 por partido y 0,92 recibidos.

M. Vinto Palmaflor marcha en el séptimo puesto con 19 unidades. Su gran fuerte es en casa, donde ganó sus seis cotejos y no cedió unidad alguna. Es el mejor local de los clubes vallunos.

Logró el 52,78% de los puntos en 12 partidos, marcó 1,17 goles por encuentro y recibió 1,08 por lance.

Aurora es el más comprometido de los tres. Inició como puntero en el Apertura, pero gradualmente cayó al fondo con 10 puntos. Apenas alcanzó el 27,78% de las unidades, anotó 0,92 goles y encajó 1,42 por partido.