Fabol no acepta decisión de los clubes y negociarán rebajas de sueldos

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y los 14 capitanes de los clubes de la División Profesional rechazaron los porcentajes de la rebaja salarial que determinó hoy el Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). La reunión de la tarde además determinó que sean David Paniagua y Milton Melgar, secretarios de Fabol, los que negocien y concilien este asunto con el ente federativo.

Para mañana miércoles (10:30), la FBF anunció que sostendrá una reunión virtual con los capitanes de los 14 elencos profesionales, pero no se consideró a Fabol. Mientras, el mandato de los futbolistas es que sean sus representantes del gremio quienes acudan al llamado federativo.

En la reunión entre Fabol y los capitanes de los clubes que se desarrolló por videoconferencia esta tarde, se rechazó lo resuelto por el Consejo Superior de cancelar sólo el 50 por ciento del salario del mes de marzo y el 25 por ciento correspondiente a los meses de abril y mayo, situación que deja en vilo a muchos futbolistas, principalmente a aquellos que ganan entre 200 y 500 dólares a comparación de los mejor pagados.

Los jugadores mantienen la postura de que el descuento de marzo, que alcanza el 50 por ciento, no es justo porque, antes de la suspensión del fútbol por la pandemia de la Covid-19, había un freno a la competición por las eliminatorias sudamericanas Catar 2022; sobre abril y mayo, no hallan reparo en que se hagan descuentos, pero que estos no perjudiquen a nadie, según dio a conocer una fuente allegada a Fabol.

Asimismo, los capitanes y miembros de Fabol debatieron sobre las deudas de la dirigencia de San José con su plantel, aquella que en algunos casos alcanza a siete meses, además de los haberes devengados de otras instituciones como Real Santa Cruz, impago antes de la paralización de certamen Apertura.

Entre los jugadores se busca el consenso con los clubes, pero esto debe ser negociado entre sus representantes de Fabol con sus pares de la FBF, en representación de los 14 clubes.