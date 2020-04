El arquero de Wilstermann Arnaldo Giménez dice su verdad

Después que se viralizaran en las redes sociales algunas acusaciones de su expareja, el golero de Wilstermann Arnaldo Giménez emitió un comunicado para dar a conocer su verdad.

Hace unos días mientras Giménez daba una entrevista a un programa radial sobre la “olla común” que brindarían este domingo junto a Didí Torrico y el restaurante Chura Tarija, su expareja Leticia Cuevas, aseguro en los comentarios que el arquero habría dejado sin comida a su familia (ella y su hijo), además de acusarlo de bigamia.

En el comunicado Giménez, primero no quiso entrar en detalles sobre su relación privada con Cuevas, pero sí dejó en claro algunos aspectos: “negar cada una de las acusaciones y sólo quiero aclarar qué me casé con la misma en el año 2013, en mi tierra natal y por una cuestión legal, el divorcio y la disolución, deben de tramitarse en Paraguay, pero es bien conocido que estamos sufriendo una pandemia que a la fecha obligó al cierre de los juzgados de mi país, imposibilitando la prosecución del juicio de divorcio vincular y de separación de bienes que se venía tramitando desde el mes de febrero del año 2020”.

— Arnaldo Gimenez (@pipogi13) April 10, 2020

Asimismo señala que “desde el mes de enero del corriente año he decidido dar por terminada la relación matrimonial que me unía a la señora Leticia Cuevas, por lo tanto, todos los ataques mediáticos que la misma realiza, no hace más que hacerme pensar el interés real de la misma, porque carece de asidero legal y más bien se trataría de una campaña de desprestigio a mi honor, a mi imagen y a mi reputación".

También explica que “no tengo hijos con la señora Leticia Cuevas, y si existen reclamos, deben realizarse por los medios respectivos y los mismos deben probarse sino se trataría de una mentira y en el caso de lesionar el honor y la reputación para conseguir un mejor beneficio hasta podría ser un delito, hago esta aclaración obligado por el actuar de mi ex pareja, y por el respeto al pueblo del Club Wilstermann, con la conciencia tranquila”.

Finalmente pide a su expareja “conducir por los canales legales correspondientes su reclamo”.

Las acusaciones

Entre los comentarios que hizo Cuevas señala: “Que es de la familia? Somos basura? Dejarnos sin comer? Pero para una olla común tiene?”, además de asegurar que continúa siendo la esposa de Giménez legalmente. "Quiero aclarar que Arnaldo Giménez sigue casado legalmente conmigo, soy su esposa, el se encuentra con S.V. en adulterio".