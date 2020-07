Consejo Superior de la División Profesional, sin quórum y sin solución a los derechos de TV

El Consejo Superior de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no consiguió cumplir con su orden del día, por la falta de quórum y la ausencia de seis clubes opositores que apoyan el proyecto "Unidos por el Fútbol", propuesto por Marcelo Claure, presidente de Bolívar, y donde los 14 clubes miembros debían debatir los derechos de televisación del nuevo periodo 2021-2024.

Al encuentro no asisten: Bolívar, Blooming, Wilstermann, Oriente Petrolero, Guabirá y Royal Pari. Solo se hicieron presentes Aurora, Always Ready, The Strongest, San José, Vinto Palmaflor, Real Potosí, Nacional Potosí y Real Santa Cruz. No hay quórum reglamentario. También fue invitado a participar José Quiroga, propietario de Sports TV Rights.

La explicación de los clubes que apoyan la propuesta es que no se respetó la norma ni se cumplió con la normativa (artículo 33 del estatuto de la FBF) y el tiempo para realizar la reunión decisiva para definir los derechos de televisión.

"Se ha convocado a la reunión para tratar estos temas de los derechos de televisión. Solo asistieron ocho clubes", apuntó César Salinas, titular federativo.

La reunión, tras una hora de debate, intervenciones y explicaciones de los proyectos, fue finalizada con el anuncio de Salinas que, previa reunión de Comité Ejecutivo, se lanzará esta semana una nueva licitación para los derechos de TV 2021-2024.