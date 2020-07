Gabriel Ríos da positivo a Covid-19. Los casos suman en el fútbol de Bolivia

El delantero cruceño de Aurora, Gabriel Ríos, dio positivo al examen de coronavirus y se suma a la lista de deportistas contagiados por la enfemerdad, según informó el programa Más Qué Fútbol en su cuenta de Facebook. En total, hasta la fecha son 15 las personas allegadas al balompié que dieron positivo.

Además, en pasados días perdió a su abuela a raíz de la misma enfermedad que afecta a nivel mundial.

"Estuve en contacto directo con mi madre ahí me contagie, gracias a dios me estoy recuperando bien y estoy siguiendo el tratamiento en mi casa porque los hospitales colapsaron acá, hablé con el profe Julio Cesar Baldivieso y me indicó lo que tomo ahora estoy siguiendo ese tratamiento", relató Ríos a la OD Más Qué Fútbol.

De estos 15, a la fecha ya se encuentran restablecidos Carlos Lampe (Always Ready) y Moisés Villarroel (Wilstermann).

Además, siguen latentes los casos de Julio César Baldivieso (DT de Aurora); Marco Andia y Ricardo Suárez (Guabirá); Hernán Cardozo, Josué Mamani, Edemir Rodríguez, Jaime Jemio, Roberto Aríñez (Always Ready); Alex Pontons (Real Santa Cruz); los directivos Marcos Rodríguez y Robert Blanco, ambos vicepresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el exmundialista William Ramallo.

Por confirmarse está la situación del presidente de la FBF, César Salinas, internado este miércoles por presentar sintomatología de Covid-19.

La pandemia también ha dejado luto en el fútbol nacional con la muerte del futbolista beniano Deibert Frans Román (Universitario de Beni), su padre Belisario Román (dirigente), su tío el entrenador Carmelo Román (Perequije) y el presidente de la Asociación Beniana de Fútbol (ABF), Ángel Suárez; los directores técnicos Hernán Melgar y Jorge Justiniano, el presidente de la Asociación de Árbitros de Santa Cruz, Remberto Gonzales; y el exfutbolista Alexander Balanta, quien falleció el fin de semana tras ser operado de una trombosis y por haber contraído la enfermedad, aunque en este caso la familia expresó sus dudas sobre el mismo.