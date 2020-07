Rodríguez descarta el regreso de Téllez a la FBF

Marco Rodríguez descartó el retorno de Freddy Téllez como director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). “No quiere volver al fútbol, eso me dijeron”, comentó el directivo.

Téllez renunció irrevocablemente al cargo que cumplía debido a una serie de divergencias que tuvo con el expresidente de la entidad federativa César Salinas (+). El funcionario sostuvo en su momento que no estaba de acuerdo con el memorando que pasó Salinas a todos los administrativos, en el cual les prohibía realizar declaraciones públicas.

El cargo se encuentra vacante desde el pasado 23 de junio; sin embargo, es posible que en la siguiente reunión del comité ejecutivo se proceda a nombrar al nuevo responsable.

“Que vuelva Freddy no creo, está alejado del fútbol. Hace rato que no hablo con él. No quiere volver al fútbol, eso es lo que me dijeron. Es una decisión que como presidente puedo proponer, pero la tomaremos entre todos los miembros del comité ejecutivo buscando a la mejor personas y esperemos tomar una buena decisión”, dijo Rodríguez.

En la FBF se encuentran a la espera de las notas que envió el vicepresidente Robert Blanco a la FIFA y Conmebol reclamando el derecho que tiene de ejercer la presidencia interina de esta institución.

La sucesión fue de acuerdo a norma

Rodríguez cree que la aplicación del estatuto es correcta en la sucesión que se realizó para suceder en el cargo a Salinas, quien falleció hace diez días.

“Queremos trabajar, pero si alguien quiere empantanar, tomaremos decisiones en base a la democracia y lo que diga la mayoría”, dijo Rodríguez.