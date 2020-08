Blanco: “Salinas ordenó pagar a la empresa Mac Lauren”

César Salinas estaba preocupado por ir a un juicio y declarar ante la Fiscalía por el proceso que supuestamente le iba a iniciar el club San José de Oruro. Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, reveló que Salinas le dijo: “Mi familia se va a molestar por algo que no tuve que ver y estoy muy molesto por esta situación”.

Blanco especificó que en 2019 Salinas ordenó un pago de medio millón de dólares a favor de la empresa Mac Lauren, en lugar de pignorar ese monto para los jugadores, como estaba comprometido mediante un documento que se firmó con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Blanco relató que Salinas le dijo: “Un día, Robert, nunca estuve sentado en una Fiscalía o en algún juicio para que ahora esté y me llamen cualquier rato del club San José por este tema. No me va a gustar estas cosas y mi familia se va a molestar por algo que no tuve que ver y estoy muy molesto por esta situación”.

Blanco detalló otro momento de la conversación que tuvo con el extitular de la entidad federativa, quien le explicó el por qué se había tomado la decisión de entregarle el dinero al expresidente de San José, Wilson Martínez, en lugar de pagar a los jugadores y el cuerpo técnico que dirigía Eduardo Villegas. “‘Robert, qué quieres que haga si el presidente de un club viene, y es el dinero de esa entidad, y me pide que pase ese monto que está llegando a la empresa que le ganó el juicio y lo que sobraba, unos 100 mil, se lo dé a él para que pague sueldos’, eso es lo que me confesó don César”, añadió Blanco.

La deuda llegó a $us 510 mil

La empresa MacLauren debía dotar de material deportivo a los santos de acuerdo a un documento del 18 de enero de 2008, luego de incumplimientos, el 22 de noviembre de 2010 se dictó un laudo arbitral por el cual se condenó a la entidad orureña a pagar 48.880 bolivianos.

La deuda creció y se hizo incontrolable para San José, y al final la FBF le pagó 510 mil dólares en total.