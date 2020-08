Conflicto FBF. Blanco le pide a Uribe que no obstaculice el cumplimiento del fallo constitucional

La pasada semana el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) convocada por Marcos Rodríguez, nombró a Gastón Uribe, como el director ejecutivo de la FBF; sin embargo, esta determinación según Robert Blanco, titular de la FBF por un fallo constitucional, no es válida.

Robert Blanco envió el 28 de agosto una carta a Gastón Uribe, en primero le pone en conocimiento del amparo constitucional que en la parte conclusiva señala que “deja sin efecto la asamblea y el acta del comité ejecutivo de la FBF de la fecha 23 de julio y todo acto institucional y administrativo posterior a esta fecha” y que por lo tanto, de acuerdo al Estatuto de la FBF sólo el presidente (en este caso Blanco) puede designar y elegir al director ejecutivo.

En la carta Blanco le pide a Uribe que “se abstenga de realizar actos y hechos “dolosos” y “culposos” que perjudiquen el cumplimiento de la referida sentencia constitucional antes indicada, y en definitiva, usted no obstaculice el cumplimiento de la sentencia constitucional No 66/2020 dictada por la sala constitucional segunda del distrito judicial de Santa Cruz y no se preste a ser parte del incumplimiento de una sentencia constitucional, bajo prevenciones de ser denunciado en calidad de “cómplice” del desobediencia a resoluciones en procesos de habeas corpus y amparo constitucional tipificado por el Art. 179bis del Código Penal conforme lo dispone el Art. 23 del Código Penal Boliviano”.

Después del fallecimiento de César Salinas, los dos vicepresidentes de la FBF, Marcos Rodríguez y Robert Blanco, mantienen una pelea por la sucesión del cargo, cada uno con diferentes argumentos.