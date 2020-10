La preocupación invade a los jugadores del club San José

“El presidente del club (San José, Huáscar Antezana) declaró a la prensa que había cancelado los sueldos del mes de mayo y que sólo debían de junio en adelante, por lo que le anunciamos que el día lunes (pasado) estaríamos en Oruro tomándole la palabra para cobrar y hablar con él, pero nos encontramos con las puertas cerradas y ayer (por el martes) lo vemos junto a Costa (Fernando, candidato a la presidencia de la FBF) y no entendemos la presencia de él ahí porque muchas veces nos falló y mintió”, aseveró Rodrigo Vargas, uno de los capitanes de San José.

Vargas explicó que el equipo se encuentra preocupado al no hallar respuesta a sus pedidos. Una de esas interrogantes es que cuáles serán los siguientes pasos a seguir, porque tampoco cuentan con un cuerpo técnico para el reinicio de los entrenamientos presenciales; mientras la mayoría de los equipos ya empezaron a volver a las prácticas.

“Conocemos que él dijo que no es presidente del club y hasta envió un memorial o carta (al juez de Trabajo en el que alega que Sergio Humérez está a cargo del club orureño, debido a una demanda laboral), fue él quien dijo que en el club todo se está solucionando, entonces no entendemos qué está pasando, nos gustaría que alguien aclare todo esto, de Antezana no recibimos ninguna llamada”, añadió.

Vargas aclaró que no cobraron los sueldos de enero y febrero, menos de mayo como declaró a los medios Antezana.