DT Farías confirma que no contará con los jugadores de Bolívar y Wilstermann

Definitivo. La Selección nacional de fútbol afrontará las dos primeras fechas de las clasificatorias al Mundial Catar 2022 sin los futbolistas de los clubes Bolívar y Wilstermann.

Bolivia enfrenta el 9 de este mes a Brasil en Sao Paulo y el 13 a Argentina en La Paz.

El entrenador César Farías confirmó la ausencia de los jugadores de los dos planteles en la extensa rueda de prensa virtual que llevó adelante hoy con el concurso de los medios de prensa del país.

El timonel de la Verde respaldó su aseveración exhibiendo las cartas que enviaron el par de clubes anunciando tal determinación.

“Acá tengo la carta de Grover Vargas y algunas declaraciones de él y su vicepresidente afirmando que no van a prestar a sus jugadores, y no voy a causar problemas con más nadie. Lo que pasó con Oriente ya está de buen tamaño y acá tengo la carta del club Bolívar donde afirman que no los tomemos en cuenta a sus jugadores”.

Farías dijo que las puertas de la Selección nacional están abiertas para todos, pero en estas circunstancias prefiere evitar controversias.

“Lo más sano para todos es no entrar en una guerra con nadie, nos sacaron a tres jugadores que generaban muy buena velocidad, que podían ser importantes en ambos partidos. Para nosotros no era lo que queríamos, pero no vamos a entrar en diatribas con nadie. La puerta no se cierra a nadie, pero en vista a tanto problema dirigencial, creemos que con lo que mejor podemos competir es con lo que tenemos", puntualizó el seleccionador nacional.

Gullermo Viscarra, Javier Rojas, Óscar Ribera, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Gutiérrez, Luis Haquin, Adrián Jusino, Enrique Flores, Roberto Carlos Fernández, Pedro Azogue, Erwin Saavedra, Christian Machado, Leonardo Vaca, Juna Carlos Arce, Víctor Ábrego, Vladimir Castellón, de Boliviar; Juan Pablo Aponte, Sebastián Reyes, Alejandro Meleán, Paul Arano, Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Gilbert Álvarez, Willan Álvarez, de Wilstermann, son los futbolistas que no concurrirán a la Verde.