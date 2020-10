Fernando Costa recibe su habilitación y se aproxima a la FBF

El presidente de Always Ready, Fernando Costa, fue habilitado para ser el candidato a la silla presidencial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), tras recibir el aval de la Comisión Electoral de la entidad federativa para poder ser electo en el Congreso Ordinario del 4 y 5 de noviembre en Tarija.

El pasado 29 de septiembre, Costa se presentó en el edificio de la FBF para presentar su postulación al cargo, situación que incluso generó una serie de observaciones por parte de parte de la dirigencia. No tendrá contrincante al ser el único aspirante.

“Que después de realizado el análisis correspondiente a los requisitos de elegibilidad establecidos en el estatuto y la convocatoria para el cargo vacante de presidente de la FBF, la Comisión Electoral determina que el señor: Ing. Ángel Fernando Costa Sarmiento: QUEDA HABILITADO para el congreso colectivo de fecha 14 de noviembre de 2020, a cargo vacante de Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol”, indica la resolución.

Debido a la pandemia del coronavirus, los tres miembros del Comité Electoral se reunieron de manera virtual desde Cobija, Yacuiba y Cochabamba, dando celeridad al proceso eleccionario.

Según el documento, Costa cumple con todos los requisitos de idoneidad y mérito para ocupar la silla presidencial de la FBF.

Entre los seis puntos que se solicitan, según establece el artículo 38, numeral 4 del Código Electoral, Costas cumple con los siguientes requisitos: haber cumplido 30 años al momento de su postulación; contar con nacionalidad boliviana; ser o haber sido presidente (a) o vicepresidente (a) de un club de la División Profesional o de una Asociación de la División de Aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos en los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato (a), y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dentro de los últimos 10 años antes de ser propuesto como candidato; no tener cargos pendientes económicos con algún afiliado o la FBF; no tener sanción en los últimos 10 años emitida por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la FBF; no tener sentencia penal ejecutoriada por delitos de orden público.

A ello se suma que Costa cuenta con el respaldo (punto siete) de siete clubes y una asociación (Asociación Chuquisaqueña de Fútbol).

El principal punto observado fue su trayectoria como dirigente. Presidente desde hace cinco años en Always Ready, Costa sólo lleva como titular del club dos años en la División Profesional, tal como se establece en los estatutos y el referido artículo 38.

A falta de que se remita esta información y resolución a Conmebol, Costa tiene allanado el camino para ser el sucesor de César Salinas (+).

Una vez emitida la parte resolutiva, las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la habilitación del dirigente millonario.

Los Tiempos intentó comunicarse con Costa para conocer su opinión, pero no atendió el requerimiento de este medio.

Costa apunta a ser un directivo conciliador

El dirigente Ángel Fernando Costa Sarmiento, presidente de Always Ready, dijo el pasado 29 de septiembre que pretende ser un directivo conciliador en el fútbol nacional, tras presentar sus papeles y la candidatura al sillón presidencial de la FBF.

“El fútbol boliviano atraviesa una dura crisis y división. Todos debemos trabajar de manera unida. Sabemos de las deficiencias, necesidades y fortalezas. Eso nos da una visión para proyectar una mejor gestión. Queremos que se dejen de lado las posturas egoístas e institucionales para trabajar por un norte”, afirmó Costa en esa oportunidad.

Con el camino prácticamente expedito hacia su elección, el apoyo de ocho clubes de la División Profesional y al menos seis asociaciones, Costa tiene el aval de la mayor parte del fútbol nacional.

De concretarse la elección y posesión en Tarija, el 4 y 5 de noviembre, Costa anticipó que seguirá la línea de trabajo de César Salinas (+), quien falleció el pasado 19 de julio por la Covid-19. El propósito de Costa en la FBF es aplicar el mismo modelo que dio a Always Ready un repunte.