G8 pide a la FBF que informe a Conmebol sobre el fútbol nacional

El G8 solicitó ayer a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) acudir a Conmebol para dar a conocer la situación del fútbol boliviano y la imposibilidad de reiniciar el campeonato, además de modificar el artículo 40 de los estatutos y el 33 del reglamento, tras la inasistencia del G6 al Consejo Superior.

“Nuevamente el Consejo Superior no se realizó porque no hubo el quorum respectivo. Sólo asistieron ocho clubes y faltaron seis. Una de las resoluciones que se tomó es dar a conocer el tema a Conmebol y no llamar a ningún Consejo, sino hasta el Congreso Ordinario”, comentó Ángelo Pórcel, vocero de la FBF.

Según el directivo, esta determinación emanó de la reunión entre el Comité Ejecutivo y los presidentes de los ocho clubes presentes, considerando que al momento la falta de quorum sólo entorpece que el certamen Apertura pueda continuar, tal como exige Conmebol para clasificar a los representantes nacionales de 2021.

Por ello, se dará a conocer a Conmebol este detalle junto a la propuesta de modificar el artículo 40 del estatuto y el 33 del reglamento del estatuto, en el que se establecen dos tercios para dar curso al Consejo Superior.

La propuesta de modificar a mayoría simple (50+1 de los componentes) podría ser asumida en el Congreso Ordinario en Tarija, del 14 y 15 de noviembre próximos.

“Allá (en Tarija) modificaremos en el Congreso y tomaremos determinaciones para que el Consejo pueda realizarse por simple mayoría y ya no contar con dos tercios”, agregó Pórcel.

Por su parte, el secretario general del G8, Washington Soto, quien además es dirigente de Real Santa Cruz, indicó que se hizo esta propuesta para tener transparencia en las decisiones a futuro.

“Como Real Santa Cruz pedimos hacer esto por un tema de transparencia, además que el G6 no pueda demandar por la vía deportiva u ordinaria. Que sea el Congreso Ordinario el que defina la modificación del estatuto”, apuntó Soto.

Asimismo, por determinación unánime, el secretario general del G8 indicó que se decidió esperar hasta la posesión del nuevo presidente de la FBF para tratar los derechos de TV.

Comité electoral lanza comunicado

La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió ayer una circular para solicitar a los componentes del fútbol nacional poder completar la adecuación de sus estatutos para proceder a elecciones.

“Se les exhorta a todos los miembros de la FBF y asociaciones supra mencionadas, primeramente, cumplir de manera obligatoria con lo que establece el Art. 96 Num. 6 del estatuto de la FBF, adecuación que deberá estar debidamente aprobada por sus respectivas asambleas institucionales, contar con el informe de cumplimiento de la adecuación que acredita que se han cumplido con las prerrogativas de adecuación y el acta de aprobación del comité de la adecuación de los estatutos. Consiguientemente se fijará el calendario electoral para todos los miembros de la FBF, tanto asociaciones y clubes de la división profesional, conforme a lo descrito precedentemente”, indica el comunicado.

A la fecha, la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF) presentaron sus estatutos adecuados a la normativa nacional vigente.