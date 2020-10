Jugadores de Wilstermann explican sus razones para asumir el paro a la hinchada

El plantel de Wilstermann emitió un comunicado a la hinchada aviadora para explicar los motivos que los llevaron a asumir la medida del paro en los entrenamientos, cuando están a días de disputar el partido crucial ante Colo Colo, para seguir con vida en la Copa Libertadores.

“La realidad nos expone como verdugos de una situación, pero la verdad es que somos víctimas de un contexto que no generamos”, señala parte del comunicado, a tiempo de explicar que como equipo ellos entendieron la situación en la que quedó el club por la pandemia, pero también tienen familias que dependen de ellos.

“En diciembre del año pasado nos convertimos en campeones del fútbol boliviano, con una campaña histórica y de ese modo nos hicimos acreedores de un premio. El mismo es un pequeño porcentaje del monto total, que percibió el club de parte de la Conmebol por la clasificación a la Copa Libertadores de América, dicho ingreso se hizo efectivo en más de 90%, siendo igual a $ 0 lo entregado al plantel”, señala la nota.

Los jugadores explican que de los $us 3.000.000 están pidiendo $us 500 mil y que durante todo este tiempo el plantel dejó de percibir $us 600 mil como una forma de colaborar al club.

“Hoy solicitamos cobrar solo una parte de nuestro premio y negociar el resto hasta alcanzar la totalidad, que se nos prometió en varias oportunidades y desde hace un largo tiempo se nos vienen cambiando los plazos de cancelación. De modo tal entendemos haber agotado todas las instancias para percibir las remuneraciones correspondientes”, dicen.

El presidente del plantel aviador, Gróver Vargas, explicó a algunos medios que se ofreció a los jugadores $us 300 mil y darles un cheque en compromiso del pago de los $us 200 mil que faltaría.

Los jugadores esperan una respuesta favorable a sus reclamos, para poder darles tranquilidad a sus familias y después concentrarse en el partido contra Colo Colo, del próximo martes 20 de octubre, “para seguir haciendo historia”.