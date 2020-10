William Ramallo: "Que alguien le ubique al técnico, la selección es de todos"

"Siento una impotencia al no saber que en la Federación (Boliviana de Fútbol) no haya una autoridad que no haga respetar un contrato, además que alguien le ubique al director técnico (César Farías), la Selección (boliviana) es de todos y no es solo del entrenador", aseveró el exseleccionado boliviano, William Ramallo.

El goleador de las eliminatorias (1993) se fue con todo contra el cuerpo técnico de la Verde, después que el seleccionado perdió contra Brasil y Argentina (5-0 y 1-2) por la primera fecha de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Los resultados también encendieron las redes sociales, los comentarios en contra de Farías y a favor estaban a la orden del minuto.

"En el fútbol tiene que haber resultados y no vemos eso; la suerte que tenemos los bolivianos es que cuando nos va mal a uno de despiden y eso no tiene que ser diferente con los extranjeros, porque el fútbol que exige eso", añadió el exjugador de fútbol quien también está dedicado a la dirección técnica y tuvo la oportunidad de dirigir equipos profesionales.

Ramallo que convirtió siete goles en las eliminatorias del 1993, subrayó que cuando escucha los informes y declaraciones sobre el trabajo de la Verde durante la concentración (más de 50 días) en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, "me causa chiste" ya que con su experiencia considera que es imposible que un elenco entrene hasta en cinco turnos en un solo día, "el organismo no aguanta entrenar, eso es una gran mentira".

La Selección Boliviana jugará el siguiente 12 de noviembre contra Ecuador, mientras que el 17 rivalizará contra Paraguay, primero de locales y después de visitante. Para este partido aún no se conoce cuándo comenzarán los entrenamientos y los detalles de concentración, pues los problemas internos en la Federación Boliviana de Fútbol no permite el contacto directo con el presidente, por un lado Marco Rodríguez y por otro Robert Blanco.