Bolivia es la única que no reinicia su torneo nacional de fútbol

Después del anuncio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de que su torneo profesional iniciará este 30 de octubre, Bolivia quedó como la única que no ha logrado convencer a las autoridades nacionales para reanudar su campeonato.

Todas las federaciones sudamericanas pertenecientes a la Conmebol o ya están en plena competencia o por lo menos ya tienen fecha de reinicio, menos Bolivia, que no tiene nada seguro.

A nivel sudamericano el primero en volver fue Brasil, sus clubes ya están en disputa desde el 18 de junio, pese a que el país carioca es uno de los más afectados por la pandemia.

El siguiente en volver fue Paraguay (21 de julio), seguido por Ecuador (14 de agosto), Uruguay (15 de agosto), Perú (18 de agosto), Chile (29 de agosto).

El 18 de septiembre fue el turno de Colombia. Mientras que Venezuela volvió a su torneo profesional este miércoles 14 de octubre.

El director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Adrían Monje, ayer volvió a recalcar a los medios que la FBF hizo y hace todas las gestiones necesarias ante el Gobierno nacional en busca de la autorización para el reinicio del torneo, sin embargo, la respuesta siempre fue la misma, que “todo dependerá de la evolución de la pandemia”.

Monje explicó que la comisión de competiciones propuso que el torneo Apertura se reanude el 25 de octubre, después de las elecciones presidenciales. Sin embargo, más allá de que la dirigencia de los clubes profesionales no se pone de acuerdo, esta fecha no se podría confirmar, porque el Gobierno nacional hasta el momento no dio la autorización para volver a la competencia.

“No es un tema de la federación ni de los clubes. Lo que tiene que entender la gente es que en este momento no tenemos la autorización por parte del Gobierno para poder realizar las actividades deportivas”, dijo Monje, a tiempo de explicar que “sin una autorización escrita no tienes nada cierto. Cuando tengamos la autorización de poder jugar, ya podremos decir cuándo se arrancará, y ahí recién vendrá el problema para ver si se ponen de acuerdo los clubes o no”.

Torneo después del congreso ordinario

Lo más seguro es que el campeonato pueda volver recién después del congreso ordinario del 14 de noviembre. En ese congreso además de elegir al nuevo presidente de la FBF, se planea cambiar los estatutos para no depender de los clubes del G-6 y tener quorum en la División Profesional.

214 días sin fútbol

El torneo profesional de fútbol lleva paralizado desde el 15 de marzo. Se disputaron 12 fechas del Apertura.