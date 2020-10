Aviadores: Wilstermann busca la proeza en una cancha siempre adversa

Para Wilstermann, la visita de este próximo martes (20:30) ante Colo Colo en Santiago, será clave y fundamental para buscar la proeza de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020.

Para este partido decisivo en el grupo C, el Rojo apunta a sumar su primera victoria en suelo trasandino. Y es que la estadística no le acompaña de cara a este partido, aunque los números no tienen incidencia alguna en lo que sucederá en el compromiso.

En tres visitas anteriores, el Aviador perdió en todos sus compromisos y con un margen de tres o más goles.

El fútbol y las diferencias han cambiado con el paso del tiempo y hoy el equipo de Cristian Díaz marcha en segundo lugar de su serie (7 puntos) por debajo de Athletico Paranaense (10) y por encima de Peñarol y Colo Colo (6).

Sólo un gol en Chile

El historial de visitas a Chile por la Copa Libertadores se resume a tres encuentros. Le tocó jugar en Santiago y Concepción.

Su primera visita fue ante el tradicional Unión Española, con quien tiene una similitud en los colores del uniforme. Fue por el grupo 2 y que compartió además con The Strongest y Huachipato.

En este cotejo jugado el 1 de abril de 1975, el Aviador perdió 4-1 ante los hispanos, anotando hasta la fecha su único tanto en Chile mediante Heraldo (12’ ST). Para el dueño de casa convirtieron Alejandro Trujillo (7’ y 36’ PT, de penal), Leonardo Véliz (15’ PT) y Rubén Palacios (5’ ST).

Tres días después jugó ante el Acerero, elenco ante el que perdió 4-0. Los goles de Huachipato fueron obra de Mario Salinas (31’ PT), Miguel Neira (15’ ST), Carlos Sintas (38’ ST) y Francisco Pinochet (42’ ST).

Pasaron 26 años para volver a medirse ante un rival trasandino. El 3 de mayo de 2001, por el grupo 3, cayó 3-0 en su visita a Deportes Concepción, elenco que fue de menos a más y terminó clasificando junto a Nacional de Uruguay y dejó de lado a San Lorenzo y los rojos.

El equipo comandado por su portero y capitán Carlos “Mono” Navarro Montoya se hizo del triunfo y la clasificación gracias a las anotaciones de Cristián Montecinos (8’ ST), Juan Carlos Ibáñez (34’ ST) y Marco Fuentes (44’ ST). El León del Collao rugió al sur de Chile.

La visita ante Colo Colo será diferente a las anteriores tres no sólo por la cantidad de años que pasaron, sino porque el Rojo tiene en sus manos la gran posibilidad de avanzar de etapa sin depender de nadie.

Por ello, una derrota o un empate pueden dejarlo sin nada o quizás con premio consuelo, pero dependiendo de otros resultados.

El encuentro se jugará este martes (20:30) en el estadio Monumental de Santiago, paralelo al Peñarol vs Athletico Paranaense en Montevideo.

DÍAZ DEFINE EL EQUIPO AVIADOR

Desde el amistoso del miércoles ante Mcepal Vinto Palmaflor, el cuadro aviador aún define el posible once que visitará a Colo Colo en Santiago.

De no mediar inconveniente alguno y con la baja de Leonel Justiniano, el Rojo partirá con: Arnaldo Giménez; Esteban Orfano, Ismael Benegas, Edward Zenteno, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte; Didí Torrico, Carlos Melgar, Cristian Chávez, Patricio Rodríguez; Serginho.

El primer equipo partirá mañana a Santiago a las 15:00 y llegará a las 19:00 al hotel Hyatt Centric. Su retorno será el miércoles 21 a las 3:30 y llegará al aeropuerto Jorge Wilstermann a las 5:30.