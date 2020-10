Abelairas: “Me sentí muy mal, muy triste y ansioso por el resultado y no jugar”

El volante de Mcepal Vinto Palmaflor, Matías Abelairas, vivió dos días difíciles tras una prueba rápida que le hicieron en El Alto antes del amistoso ante Always Ready. El resultado dio positivo, pero una nueva prueba (más eficaz) le devolvió la tranquilidad.

“Cuando me dijeron (que di positivo en la prueba rápida) me sentí muy mal, muy triste porque primero me perdía el partido, porque más allá de que sea amistoso, para mí es importante. Después, porque tenía el nerviosismo y la ansiedad de saber si tenía el virus o no. Me sentía sin síntomas en este tiempo, hasta que ayer (lunes) me hice la PCR y dio negativo. Estoy más tranquilo y contento por eso”, relató Abelairas.

El exjugador de River Plate, Independiente Rivadavia de Mendoza, entre otros elencos, quedó asombrado tras el resultado adverso de la prueba rápida.

Reconoció que sintió bronca por no poder disputar el lance amistoso ante Always Ready, el sábado pasado en Villa Ingenio (con derrota 4-1), pero advirtió que ahora buscará su revancha en los amistosos de mañana y del domingo ante Wilstermann, ambos en el estadio de Quillacollo desde las 9:00.

“Fue una lástima, me quedé con muchas ganas de jugar. Me hice el PCR y me dio negativo. Seguramente fue un error de parte de ellos (Always Ready) en el test rápido que me dio positivo. Estoy contento por eso, pero a la vez con bronca porque tenía muchas ganas de jugar”, reiteró.

Sobre el regreso del fútbol en Bolivia, “Pitu” Abelairas indicó que cuenta las horas y minutos para poder volver a jugar el certamen Apertura 2020.