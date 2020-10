Campos cuenta las razones por las que deja la selección

El volante Jhasmani Campos, que ayer anunció que su ciclo en la selección nacional había llegado a su fin, comentó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, no antes de agradecer a Dios por permitirle cumplir su sueño de vestir la casaca de Bolivia desde los 15 años.

“La selección nacional fue mi casa, jugué por la camiseta que más amé, hice goles, jugué campeonatos internacionales (suspiró) y me voy feliz”, sostuvo Campos a la agencia APG.

El jugador de 32 años reveló que tropezó con varios inconvenientes en los últimos meses, desde las lesiones hasta haber sido un caso positivo de Covid-19.

“El daño que se le hace a la selección es una de las razones, pero también tropecé con muchos inconvenientes, entre ésos, lesiones y pasé por la Covid-19, esto último fue manejado con mucho cuidado por el cuerpo técnico de la Verde, sólo dijeron que había un caso positivo y era yo, eso me devastó, pero fui superando y después vinieron lesiones”, aseguró Campos, quien no fue parte del equipo que enfrentó a Argentina en La Paz, precisamente porque estaba con molestias musculares.

“Las lesiones están, siento que mi cuerpo me dice algo. Creo que para estar en la selección nacional uno tiene que estar en perfectas condiciones y creo que yo no llegaré. Ésa es otra de las razones por las que tomé esta determinación, es el momento. Estoy muy agradecido con toda la gente que me apoyó”, finalizó Campos.