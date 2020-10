Copa Simón Bolívar: Universidad cruceña se baja de la contienda y quedan 29 en carrera

A ocho días de comenzar el principal campeonato de ascenso del país, la Copa Simón Bolívar sigue restando clubes: Universidad Cruceña dio un paso al costado por el factor económico, dejando ahora a 29 clubes de los nueve departamentos en la lucha por ascender a la División Profesional 2021.

"En realidad nosotros, por esta situación incierta que vivimos con los procesos judiciales, el club Universidad y su directorio han decidido no participar en la Copa Simón Bolívar. Pero sí participaremos en la Copa Santa Cruz para que tenga un éxito. La Copa Simón Bolívar tiene un alto costo para los equipos participantes", sostuvo Osvaldo Ulloa, presidente del cuadro estudiantil.

Con esa baja y el anuncio de Destroyers que no participará, al indicar que su ascenso directo es inminente (por una promesa para destrabar el problema de la temporada 2019), ahora la Copa Simón Bolívar tiene 29 clubes confirmados.

Asimismo, en las últimas horas sorprendió el inesperado retorno de Universitario de Pando, elenco que fue inscrito como el tercero en la Asociación de Fútbol de Pando (AFP). Según reportes desde Cobija, la "U" y Motoclub definieron el tercer cupo en un partido extra, con resultado favorable al Jaguar pandino por 3-0.

De 37 clubes participantes como exige la convocatoria del torneo de ascenso, ocho declinaron y/o no fueron inscritos por diferentes motivos en sus asociaciones: campeones provinciales de Cochabamba y Pando (no culminaron sus torneos), Unión Maestraza (renunció), Achocalla (no fue inscrito), Stormers de Sucre (renunció), Real Kateri (renunció), Universidad Cruceña (renunció) y Destroyers (anunció que no participará).

A continuación, la lista actualizada de los equipos participantes que jugarán desde el 7 de noviembre para llegar a la División Profesional 2021: