División Profesional: El Apertura no podrá iniciar antes del 20 de noviembre

El fútbol profesional no podrá reanudarse antes del 20 de noviembre, por mucho que los clubes acuerden el reinicio del torneo Apertura en el Consejo de la División Profesional, por lo tanto, es imposible que el campeonato finalice este año.

El tiempo se le acabó al fútbol profesional. De hoy en adelante, teniendo en cuenta las fechas para cumplir con los compromisos internacionales como las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, no existe forma de que este año se puedan completar las 14 fechas del Apertura.

Incluso si el campeonato reiniciara este fin de semana, por la pausa que se debe tener por las Eliminatorias, sólo existiría tiempo para la disputa de 12 de las 14 jornadas que restan por jugarse del campeonato Apertura.

Teniendo en cuenta que los clubes se podrían reunir recién el 5 de noviembre para acordar el reinicio del torneo, éste no podría arrancar de inmediato por el tiempo que los planteles requieren para armar todos los temas logísticos para trasladar a sus planteles, además de todos los protocolos de bioseguridad en los escenarios deportivos para los partidos.

Tampoco se podría arrancar de inmediato ese fin de semana, porque los jugadores convocados a la selección nacional ya estarán en la concentración bajo las órdenes del técnico César Farías, con miras a los partidos ante Ecuador (12 de noviembre, en La Paz) y Paraguay (17 de noviembre, en Asunción).

Los jugadores serán liberados de la selección recién después del partido ante Paraguay. Por lo tanto, el torneo podría reanudar recién entre el 20 y 21 de noviembre.

Fuera de las fechas por las Eliminatorias, el torneo también deberá encontrar espacios para que Wilstermann y Bolívar continúen en su participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

En el caso de que ambos equipos continúen avanzando en los torneos internacionales, la dirección de competiciones deberá encontrar más espacios en medio del torneo Apertura, que tendrá que alargarse hasta mediados de enero de 2021, porque tampoco existirán más fechas para reprogramar los cotejos de estos equipos.

Este torneo comprimido volverá a obligar a los jugadores a perderse las fiestas de fin de año con sus familias, porque tanto en Navidad y en Año Nuevo se continuará con la competencia de los partidos.

Tiempo para uno solo

La dirección de competiciones de la FBF lo advirtió hace meses: agosto era la fecha límite para volver con el campeonato y tener el tiempo suficiente para finalizar el Apertura y disputar el Clausura. No se dieron las condiciones, no sólo por la división en la dirigencia de los clubes, sino por la pandemia.

Si el Consejo de la División Profesional se instala el jueves, entonces éste debe definir si el Clausura quedará cancelado o se lo disputará en 2021. En el caso de que no se dispute, deberán encontrar una solución para no pagar la multa de 13.500 dólares por partido no jugado, teniendo en cuenta que en el Clausura están programados un total de 182 cotejos.

Adendas en contratos

Si el campeonato se reinicia en noviembre y finaliza en enero de 2021, el Consejo de la División Profesional también deberá modificar varios artículos de la convocatoria al campeonato, para que los jugadores habilitados en la temporada 2020 puedan aún jugar en 2021.

Asimismo, los clubes tendrán que hacer adendas en los contratos de aquellos jugadores con los que su vínculo de trabajo finaliza en diciembre de 2020.

Descensos

Otro de los artículos que se modificará en el Consejo de la División Profesional es el referido a los descensos de categoría.

Pueden definir que esta temporada no habrá descensos o definir que el mismo será sólo con la tabla de Apertura.