¿Llegarán vientos de cambio en la Verde tras el empate?

Cuatro partidos, cero victorias, un empate, un punto, 13 goles en contra y cinco a favor, último de la tabla de posiciones, son los números con los que finaliza el año la selección nacional en esta primera etapa de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

Bolivia sumó anoche su primer punto en estas Eliminatorias, tras empatar (2-2) con Paraguay, en Asunción.

Son estos números los que en los próximos días el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y el comité ejecutivo evaluarán para definir si existirá un cambio en el mando de la Verde o no, o por lo menos una reducción en el sueldo del técnico venezolano, César Farías.

“Si bien estamos respaldando a todo el cuerpo técnico y a nuestros jugadores, también se le ha expuesto (a Farías) que se requieren resultados”, sostuvo Costa a los medios ayer, en la previa del cotejo ante Paraguay.

“En el fútbol, los resultados son determinantes. Sabemos que existieron algunos inconvenientes, pero al final lo que pesan los resultados”, explicó el titular federativo.

Farías llegó a la Verde con el apoyo absoluto de César Salinas (+), con quien ya tuvo una relación laboral cuando el venezolano estuvo al mando del equipo de The Strongest.

La principal razón por la que Salinas y el comité ejecutivo determinaron contratar a Farías, por encima de otros proyectos como la del cochabambino Eduardo Villegas, fue que el venezolano aseguró que se podía clasificar al Mundial Catar 2022.

“Siempre he manifestado que creo en el fútbol boliviano, creo en el jugador boliviano y creo en la oportunidad de clasificar a un Mundial. El desafío siempre me ha gustado, entonces no veo por qué no pensar en que se puede”, dijo Farías cuando fue contratado.

Tras la muerte de Salinas, el comité ejecutivo de la FBF ratificó la confianza a Farías incluso después de las dos primeras derrotas en esta Eliminatoria.

“Farías se queda por el amor que siente por Bolivia”, dijo Marcos Rodríguez (como presidente en ejercicio de la FBF), tras la derrota ante Argentina, en La Paz y que desde Brasil se informara que el club Botafogo estaba interesado en contar con los servicios de César Farías.

Al final, el estratega venezolano eligió quedarse en la dirección de la Verde.

Después de los resultados de las cuatro primeras fechas, Bolivia está con un pie fuera incluso de la posibilidad de jugar el repechaje, pese al empate histórico que se consiguió anoche en Paraguay.

Todo este contexto, sumado a los resultados, será lo que se tome en cuenta para analizar la continuidad o no del estratega César Farías al mando de la Verde.

¿Habrá incentivo?

El presidente de la FBF, Fernando Costa, ayer prometió un incentivo económico de 50 mil dólares a los jugadores si lograban la victoria sobre Paraguay.

Anoche, el equipo no sacó la victoria a pesare de jugó mucho mejor, pero no venció. La pregunta ahora es si el equipo de todas maneras se ganó el premio económico, tal vez no los 50 mil, pero una parte por el empate histórico con que se consiguió en suelo guaraní.

Martins es el goleador histórico



Uno de los jugadores más regulares en la selección nacional es el atacante Marcelo Martins, quien anotó con la verde en los últimos tres partidos.

A esta Eliminatoria, Martins ingresó con 18 goles, a dos de Joaquín Botero. Convirtió su gol 19 ante Argentina. Ante Ecuador, logró igualar a Botero con 20 goles y anoche logró superarlo con el tanto anotado ante Paraguay.

Martins ahora es el nuevo goleador histórico de la selección, superando a Botero, que se retiró de la selección en 2009 y por más de 11 años fue el máximo artillero que tuvo el “equipo de todos”.

El primer gol del delantero del club brasileño Cruzeiro fue convertido en la Eliminatoria al Mundial de Sudáfrica 2010, la víctima fue Venezuela.