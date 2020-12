Pipo Giménez pide disculpa por su expulsión y denuncia que insultaron a Serginho

“A la familia aviadora, mis más sinceras disculpas pero hay actos que no se pueden tolerar dentro de una cancha de fútbol y menos aún con un hermano”, asegura el arquero de Wilstermann, Arnaldo ‘Pipo’ Giménez en el comunicado que hizo en su cuenta de Instagram.

El golero paraguayo fue expulsado en planilla una vez finalizado el clásico cochabambino luego que intercambiaron manotazos con Alonso Sánchez, de Aurora.

“Quería pedirles perdón a todos por mi actitud de ayer, sé que no estuvo bien, por eso justamente por eso me expulsaron y me voy a perder el partido tan importante para nosotros, pero no podía permitir a hermano le digan ‘Negro de mier… y macaco’ delante mío, por eso fue mi reacción airada, porque no se puede seguir permitiendo actos de discriminación y racismo entre compañeros y que justamente que venga de propios jugadores”, sostuvo Giménez, a tiempo de asegurar que siempre estará en contra del racismo.

“Espero me puedan comprender y disculpar, pero por eso fue mi reacción y no puedo permitir que a ninguno de mi familia le hagan tanto daño, porque la gente no se da cuenta lo que puede significar ser humillado y discriminado de esta manera”, finaliza el golero que se perderá el partido de mañana ante Blooming y es posible que reciba más de un partido de suspensión.