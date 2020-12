Jugador de Cochabamba FC denuncia exceso policial y retención de su moto

El defensor de Cochabamba FC Rubén Guevara denunció hoy que sufrió exceso policial la noche del martes, cuando lo retuvieron y le confiscaron la moto que hasta el día de hoy no se la devuelven.

Asimismo, indicó que, al momento de su detención en Tiquipaya, no conducía en estado inconveniente y también presentó los papeles de propiedad del motorizado, pero en la posta policial de este municipio siguen sin darle una respuesta.

"Ayer (miércoles) nos salieron con vueltas y que ese día no estaban de turno (los policías) y recién el viernes estarán. Salimos de la casa de uno de los dirigentes (de Cochabamba FC), salimos en moto y nos acompañamos con Julio Vila, él en su moto y yo en la mía. La mía se arruinó, no funcionó. Justo en ese momento apareció la Policía. Yo le dije a uno de los policías que no estaba haciendo nada malo, que salí de la casa de un dirigente del equipo en el que juego. Otro policía, muy alterado, me agarró del short. Le dije que no estaba haciendo nada malo, saqué el celular para grabar y me lo quitó. Les indiqué que no soy un maleante, pero me subieron a la patrulla y me llevaron a la estación policial. Luego me soltaron y dijeron que lleve los papeles de la moto", relató Guevara.

Indicó que, al momento de la intervención policial, hubo forcejeo y exceso policial. Luego, le pidieron que se aproxime con los papeles de la moto para mostrar que el motorizado le pertenece, pero pusieron excusas para seguir reteniendo el vehículo.

Vila no apareció hasta la noche de este miércoles, cuando recién su familia reportó su reaparición. Al margen de ello, Guevara demostró su inocencia y papeles en orden, mas en la mencionada estación policial no le dan respuesta sobre la devolución de la moto.

"Me dijeron que no me pueden dar la moto porque me indican que no están los que estaban ese día. Yo no tomé alcohol ese día", reiteró Guevara.

Los Tiempos intentó conocer la versión de la Policía, pero no se atendió el requerimiento.