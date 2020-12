Marcelo Claure descarta hacerse cargo del club San José, pero si compromete apoyo

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, descartó la posibilidad de hacerse cargo del club San José, como le solicitaron algunos hinchas santos.

“A mis amigos de #Oruro, he recibido muchos mensajes de hinchas de #SanJose pidiéndome que me haga cargo del club. Es algo que no puedo, yo sólo tengo un club y ese es el @Bolivar_Oficial, sin embargo me gustaría apoyar y ayudar a un(a) joven orureño(a) que tenga la pasión y la honestidad para sacar a este gran club adelante. El @Bolivar_Oficial ayudará a este Candidato en todo lo que sea posible, tanto en lo económico como en lo deportivo. Una vez que hayan identificado al candidato será un gusto juntarme y ayudar. Saludos y mucha fuerza”, señala Claure en su cuenta de Twitter.

El club San José atraviesa la peor crisis económica y dirigencia de su vida institucional, con una deuda que supera los cinco millones de dólares y juicios ante la FIFA, que ya tienen sus primeras sanciones de quita de puntos.