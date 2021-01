El empresario David Rivero toma el mando del club San José

Desde que el director técnico argentino Cristian Díaz dejó Wilstermann, su nombre apareció como opción para reemplazar a uno de los dos equipos de la sede de Gobierno que buscan DT: The Strongest y... Ver más Cristian Díaz sobre The Strongest y Always Ready: “Primero deben quedarse sin DT”

Fernando (padre) y Andrés Costa (hijo) son los gestores de los últimos logros del club Always Ready, coronados el 31 de diciembre con el título del Torneo Apertura de la División Profesional. Ver más Always Ready, el club que logra resurgir gracias a la familia Costa

El volante mixto nacional Moisés Villarroel permanecerá en Wilstermann por dos años más Ver más Wilstermann logra la continuidad de Villarroel