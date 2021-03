Torneo nacional. La incertidumbre aún ronda al campeonato profesional

La incertidumbre aún se cierne sobre el Campeonato Profesional, porque a pocas horas de que ruede el balón los jugadores titulares de Wilstermann y The Strongest se rehusaron a viajar a Santa Cruz y Potosí, respectivamente.

La primera jornada de la primera fecha del Campeonato Profesional tiene tres partidos: Real Santa Cruz vs. Wilstermann (15:00), Nacional Potosí vs. The Strongest (18:15) y Blooming vs. Guabirá (20:30).

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, ratificó que el campeonato se iniciaría hoy.

“Hemos hablado con la mayoría de los presidentes de los clubes. La voluntad de que inicie el torneo está ratificada”, dijo Costa; mientras los jugadores de casi todos los clubes cerraron filas con la postura de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivianos (Fabol).

En los últimos días, la mayoría de los dirigentes iniciaron conversaciones con sus planteles; sin embargo, la respuesta fue la misma: que si Fabol daba la orden, entonces jugarían.

Incluso en aquellos clubes en los que la dirigencia no tiene deudas con su plantel, los futbolistas decidieron no presentarse en los partidos, en solidaridad con sus colegas de otros equipos, como en el caso de Vinto Palmaflor y Nacional Potosí.

En caso de que los equipos no cuenten con sus jugadores titulares, el presidente de la FBF sostuvo que los clubes “jugarán con sus planteles mixtos o incluso algunos casos van a presentar juveniles.

Esto tiene que comenzar, el torneo está ratificado para que comience mañana (por hoy)”.

Wilstermann debía viajar anoche a Santa Cruz; sin embargo, el equipo no se presentó en el aeropuerto a la hora citada. Se conoció que la dirigencia anoche continuó con las conversaciones con el plantel para que hoy a primera hora tome otro vuelo a Santa Cruz.

Los jugadores de Wilstermann, al igual que la mayoría de los clubes, firmaron el documento para dar respaldo a Fabol.

En el caso del rival, Real Santa Cruz, ayer la dirigencia señalaba que el equipo se presentaría a jugar; sin embargo, después los jugadores desmintieron esa versión y sostuvieron que no ingresarían al campo de juego.

En el caso del Tigre, el equipo debía viajar el domingo en la noche a la Villa Imperial, pero los jugadores se rehusaron.

La dirigencia, ayer, determinó enviar a la Villa Imperial a un equipo de 18 jugadores jóvenes, quienes salieron de La Paz a las 21:30, por tierra.

Entre tanto, en Blooming, la dirigencia señaló que su equipo no se presentaría, porque, al igual que Oriente Petrolero, creen que las negociaciones se las deben hacer con Fabol.

Mientras que en Guabirá, aunque el club no tiene deudas con sus jugadores, no se confirmó que el plantel se presente en el cotejo.

El titular de Always Ready, Andrés Costa, dijo que “jugador que no quiera presentarse a su fuente laboral será sancionado, no vamos a permitir que ninguna autoridad ilegal, como en este caso Paniagua, se salga con su capricho”.

FBF dice que pedidos están solucionados

En cuanto a los pedidos de los jugadores, Fernando Costa sostuvo que la mayoría de sus requerimientos se encuentran solucionados. “Estuve reunido por teléfono, por ejemplo, con los jugadores de Oriente y les comuniqué la decisión de pagarles lo que se les adeuda, más cuando se cobrará un dinero de la televisión”, dijo Costa.

Sobre la demanda de las pólizas de seguro, Costa apuntó que los clubes cumplirán con este punto, tal como se quedó en el último congreso.

“Fabol debe pensar en el futuro del fútbol boliviano y que deje a un lado sus intereses. Queremos dialogar, pero manteniendo la cordura. Esperemos que se calmen las aguas para llegar a un entendimiento”, finalizó el titular de la FBF.