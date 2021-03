No hay nada oficial sobre oferta por Sebastián Reyes desde Brasil

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que no existe nada oficial sobre un supuesto interés del club Sao Paulo por contar con los servicios del defensa Sebastián Reyes.

“Reyes es un jugador que tiene cuatro años más de contrato con Wilstermann, recién renovamos. No hay nada real, pero no me extrañaría nada que un jugador de su talla pueda irse, pero no hay nada real, nadie nos llamó”, dijo Vargas.

La noticia surgió en una cuenta de Twitter, que fue replicada, sin embargo, la publicación no cuenta con ningún respaldo.