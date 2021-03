Tres futbolistas pueden perderse el encuentro frente a Guabirá

Aurora confronta tres dudas por lesión para rivalizar con Guabirá el próximo viernes en el estadio Félix Capriles.

Los defensores Caleb Cardozo, Manuel Morello y el delantero Darwin Ríos aún no están aptos para formar parte del once titular porque se restablecen de sus respectivas contusiones.

Cardozo tiene una contractura en el gemelo derecho y su incursión en el cotejo del viernes está en duda.

En tanto, Morello ingresó a la última fase de rehabilitación de la dolencia en el talón del pie derecho. El defensor ya se integró al trabajo del equipo e irá subiendo gradualmente la carga de trabajo para ponerse a punto físicamente.

Mientras Ríos desarrolla trabajo diferenciado como consecuencia de una contractura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que su participación en el encuentro frente a los azucareros también es una incógnita.

Según el reporte del club celeste, el resto de los futbolistas están facultados para ser de la partida ante el equipo dirigido por Víctor “Copito” Andrada.

Los integrantes del Equipo del Pueblo se han propuesto conferirse la primera victoria en el campeonato, puesto que hasta la fecha cosecharon una derrota en casa ante Royal Pari (0-8) y un empate a domicilio frente a Real Potosí (1-1). Los celestes se sitúan en la decimotercera posición con sólo un punto.

Rivera

La llegada del delantero Salvadoreño Erick Rivera no tiene fecha exacta, aunque en huestes del cuadro valluno informaron que el futbolista arribará la primera semana de abril, sin precisar el día que pisará territorio cochabambino.

El atacante expresó su molestia porque el entrenador de la selección de su país, Carlos de los Cobos, lo descartó para la contienda con Montserrat por las eliminatorias mundialistas Catar 2022 y que se disputó en el estadio Ergilio Hato de Curazao.

“Me he sacrificado de no estar con mi equipo (Aurora) en Bolivia desde enero para que al final no jugara ni un minuto. Perdí dos meses de salario por estar en la selección, sé que fue una decisión que tomé al final, que nadie me tuvo allí a la fuerza y creo que me equivoqué”, señaló días atrás Rivera a medios de prensa de su país.

Cambio de horario

El entrenador Humberto Viviani determinó que el primer plantel entrene sólo por la tarde esta semana. La medida obedece a que Aurora se medirá con Guabirá desde las 15:00 del viernes en el escenario de Cala Cala. El técnico pretende que los futbolistas se habitúen a jugar en ese horario.

Entradas

Un total de 3.800 localidades dosificará el club Aurora para la contienda ante Guabirá este viernes.

Las tribunas de preferencia, curvas norte y sur serán habilitadas para ese encuentro. La entrada para preferencia cuesta 50 bolivianos y para las curvas tienen un valor de 30.

“Copito”, molesto porque no cedieron la “Caldera”

Víctor “Copito” Andrada “explotó” cuando se le negó el préstamo de la “Caldera”, para que su equipo realice una práctica de fútbol, previo al choque contra Aurora, que será la antesala al partido por la Sudamericana.