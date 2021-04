Royal Pari golea en Oruro a San José (0-3) y queda líder en solitario del Torneo Único 2021

Royal Pari fue práctico y efectivo: goleó 0-3 la noche de este viernes a San José en Oruro, por la tercera jornada del Torneo Único 2021 de la División Profesional, resultado que lo deja como líder en solitario.

El primer tanto para el Inmobiliario llegó a los 28 minutos de la etapa inicial, tras un pase de Luciano Ursino y el remate cruzado de Esteban Orfano para vencer al portero Osbaldo Nova (0-1).

En el complemento, un remate de Orfano, el rebote de Nova y la oportuna aparición de Jefferson Tavares significó el 0-2 para la visita (15' ST).

La estocada final llegó a los 18' ST, con una triangulación entre Orfano, Pedro Siles y el toque para el argentino Joel Amoroso que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas.

Con esta victoria, Royal Pari es líder absoluto con 9 unidades, mientras que San José es último con -3 puntos, producto del incumplimiento de sueldos de temporadas pasadas.

Esta jornada 3 registra otros tres resultados: Nacional Potosí 3-2 Mcepal Vinto Palmaflor, Real Tomayapo 0-0 Real Potosí y Aurora 2-1 Guabirá.

Este sábado juegan: Real Santa Cruz vs Always Ready (15:00) y Bolívar vs Blooming (17;15); el domingo, Oriente Petrolero vs Wilstermann (15:00) e Independiente vs The Strongest (17:15).