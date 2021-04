Fabol y la comisión de los clubes acuerdan la suspensión del Tribunal de Apelaciones

Después de varias semanas de pugna entre Fabol y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en torno a la existencia del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), anoche una comisión dirigencial y Fabol acordaron su suspensión, para así garantizar la reanudación del torneo profesional.

“El TSA todavía no se encuentra conformado como establece el Estatuto de la FBF, y sus miembros no fueron designados ni posesionados por el congreso de la FBF (…), por lo tanto, no puede funcionar”, señala el primer punto del acta de la reunión entre Fabol, en representación de los jugadores, y la comisión designada por el Consejo de la División Profesional.

En consecuencia, el tribunal que verá las apelaciones provenientes del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) será el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD).

En cuanto a las resoluciones del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), que ve las demandas contractuales y laborales entre clubes y jugadores, podrán ser apeladas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Dentro del acuerdo al que se llegó ayer también se estipula que aquellos fallos del TRD que no sean apelados en los plazos deberán “adquirir calidad de sentencia definitiva y el Comité Ejecutivo de la FBF tiene la obligación de hacer cumplir las Resoluciones, salvo que exista acuerdo entre partes”.

Con este punto, Fabol garantiza que los más de 40 fallos del TRD, que ya fueron emitidos, se cumplan. Asimismo, existe el compromiso de que la FBF enviará una copia de todos los contratos de los jugadores a su gremio sindical.

“Fabol garantiza la continuidad del campeonato de la gestión 2021 desde la quinta fecha”, señala el último punto del acuerdo, con el que se levanta el paro al que ingresaron los jugadores en exigencia a la anulación del TSA y paralizaron el torneo Único.

“Hubo un malentendido porque el TSA es un tribunal que no se llegó a conformar”, dijo Rodrigo Quirós, directivo de Bolívar, miembro de la comisión dirigencial que anoche se reunió con David Paniagua, secretario general de Fabol.

Entre tanto, en el Consejo de la División Profesional, primero reprogramó la quinta fecha que se disputará desde el viernes 23 de abril.

El Consejo programó los partidos hasta la novena fecha, para que después se tenga el párate en el torneo Único para el trabajo de la selección rumbo a la Copa América.

Entre tanto, la empresa de televisión aseguró que podrían existir multas a los clubes por los partidos no jugados este fin de semana.

“Somos apegados a los contratos y vamos a hacer que se cumpla como debe ser”, sostuvo Pablo Achá, representante de Tigo Sport, ante la consulta de si se impondrán multas.

FIXTURE

Quinta fecha

Viernes 23 de abril

Real SCZ vs. Real Potosí 15:00

Nacional P. vs. Royal Pari 19:30

Sábado 24 de abril

Oriente P. vs. Always R. 15:00

San José vs. Guabirá 17:15

Domingo 25 de abril

R. Tomayapo vs. Blooming 15:00

The Strongest vs. Palmaflor 17:15

Independiente vs. Wilstermann 19:30

Lunes 26 de abril

Aurora vs. Bolívar 20:00

SEXTA FECHA

Viernes 30 de abril

Royal Pari vs. Oriente P. 19:00

Sábado 1 de mayo

Always R. vs. The Strongest Rep.

Aurora vs. Independiente Petrolero 17:15

Guabirá vs. Real SCZ 19:30

Domingo 2 de mayo

Real Potosí vs. Nacional P. 15:00

Bolívar vs. R. Tomayapo 17:15

Palmaflor vs. Wilstermann 19:30

Lunes 3 de mayo

Blooming vs. San José 20:00

SÉPTIMA FECHA

Viernes 7 de mayo

Real SCZ vs. Blooming 15:00

Sábado 8 de mayo

The Strongest vs. Royal Pari 15:00

San José vs. Bolívar 17:15

Independiente vs. Palmaflor 19:30

Domingo 9 de mayo

Nacional P. vs. Guabirá 15:00

Wilstermann vs. Always R. 17:15

Oriente P. vs. Real Potosí 19:30

Lunes 10 de mayo

R. Tomayapo vs. Aurora 20:00

OCTAVA FECHA

Viernes 14 de mayo

R. Tomayapo vs. Independiente 20:00

Sábado 15 de mayo

Real Potosí vs. The Strongest 15:00

Royal Pari vs. Wilstermann 17:15

Aurora vs. San José 19:30

Domingo 16 de mayo

Always R. vs. Palmaflor 15:00

Guabirá vs. Oriente P. 17:15

Bolívar vs. Real SCZ 19:30

Lunes 17 de mayo

Blooming vs. Nacional P. 20:00

NOVENA FECHA

Sábado 22 de mayo

Real SCZ vs. Aurora 15:00

San José vs. R. Tomayapo 17:15

Palmaflor vs. Royal Pari 19:30

Domingo 23 de mayo

The Strongest vs. Guabirá 15:00

Independiente vs. Always R. 17:15

Oriente P. vs. Blooming 19:30

Lunes 24 de mayo

Nacional Potosí vs. Bolívar 17:15

Wilstermann vs, Real Potosí 19:30