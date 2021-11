Cambio de horario: U de Vinto juega el domingo ante Ciudad Nueva Santa Cruz

Debido al paro anunciado este lunes 8 de noviembre, el partido entre Ciudad Nueva Santa Cruz y Universitario de Vinto fue adelantado para este domingo (10:45) en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar.

Inicialmente, el duelo estaba previsto para el lunes 8 a las 15:00, pero el anuncio del paro en el país y la respuesta del Gobierno obligaron a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a realizar el cambio de horario para evitar contratiempos con el desplazamiento de ambos planteles.

El resto de los encuentros entre EMH vs Vaca Diez, sábado 6 en el estadio Manuel Flores de Huanuni desde las 15:00, Torre Fuerte vs Universitario de Sucre, domingo 7 estadio Tahuichi Aguilera (13:00) y San Antonio vs García Ágreda, domingo 7 en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos (15:00), mantendrán su programación oficial.