FBF resalta transparencia de sorteo y algunos clubes piden resarcimiento

Luego de más de hora y media de espera, finalmente anoche se conocieron las nuevas llaves de los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2021, tras el sorteo público que fue realizado en Cochabamba y resaltado por la Federación Boliviana de Fútbol, empero dos clubes solicitaron retrasar la fecha y resarcimiento económico por el cambio de la logística.

Los nuevos cruces de la cuarta fase del ascenso son: San Antonio vs García Ágreda (domingo 7, 15:00), Torre Fuerte vs Universitario de Sucre domingo 7, 13:00), Ciudad Nueva Santa Cruz vs Universitario de Vinto (lunes 8, 15:00) y Empresa Minera de Huanuni vs Vaca Diez (sábado 6, 15:00). La vuelta será una semana después.

“Se procedió a reprogramar el sorteo con la presencia de los delegados de los clubes que están en la fase cuatro de la Copa Simón Bolívar y de la prensa deportiva. Estamos satisfechos, vinimos personalmente a presenciar el mismo y que se eviten nuevas susceptibilidades”, resaltó el titular de la FBF, Fernando Costa.

En la previa del sorteo de las llaves, los delegados de Vaca Diez y Garcíoa Ágreda expresaron su malestar por el cambio, ya que ambos manifestaron que su logística estaba diseñada y pidieron un resarcimiento por los gastos erogados.

“El equipo se vio afectado, nosotros estamos en Cochabamba desde hace días y nos vemos afectados (económicamente) por el capricho de un solo club (Torre Fuerte), pero bueno nos toca jugar”, sostuvo Nicky Castro, delegado del elenco pandino.

Inicialmente debían jugar: San Antonio vs U de Sucre, U de Vinto vs Vaca Diez, García Ágreda vs EMH y Ciudad Nueva SCZ vs Torre Fuerte.

Al respecto, Costa indicó que se analizará el pedido de ambos planteles y se conversará para buscar las mejores vías.

Torre Fuerte celebra

El delegado del club Torre Fuerte, Alaín Ramallo, celebró el nuevo sorteo y que el cuadro cruceño buscaba siempre la transparecencia.

“Celebramos la transparecencia del sorteo. No tenemos nada contra nadie, simplemente lo que está mal, está mal. Estamos satisfechos por el nuevo sorteo y estamos conformes porque la observación era el proceso, no el rival”, indicó Ramallo.

Vallunos se alistan

Los clubes vallunos San Antonio y Universitario de Vinto se mostraron listos para afrontar sus partidos.

“Estamos satisfechos y tranquilos por el sorteo. Estamos esperando a un rival respetable”, dijo Juan Tardío, titular de San Antonio.

“Nos cambia la logística, pero quedo satisfecho por el sorteo que fue transparente”, apuntó Marcelo Peña, vicepresidente de la U de Vinto.

Costa ratifica proceso a Monje

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, ratificó anoche la suspensión temporal de Adrián Monje, director de Competiciones, siendo que ahora se procederá a la investigación y proceso administrativo por el hecho del sorteo del lunes.

“Como ejecutivo tomamos la determinación de suspender al Director de Competiciones hasta que la Unidad de Integridad de la FBF concluya con las investigaciones y emita un informe final”, declaró Costa.

Indicó que la decisión compete al presidente de la FBF en base a las circunstancias, tras las declaraciones del vicepresidente Marcos Rodríguez que dijo que el Comité Ejecutivo desconocía la suspensión.