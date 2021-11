Vice de Blooming renuncia por actos irregulares

La empresaria Jean Carla Terrazas renunció a la vicepresidencia del club Blooming, cansada de los actos irregulares que sucedían a vista y paciencia de la dirigencia y por ser apartada por la directiva al momento de tomar decisiones respecto a la vida institucional de los celestes.

“Es lógico que mi presencia les estorbe, porque no acepto ningún tipo de corrupción”, declaró Terrazas en un video en el cual dio a conocer su renuncia irrevocable a la vicepresidencia, a dos meses de que Sebastián Peña asumiera la presidencia bajo la consigna de la transparencia.

Con frustración, Terrazas contó que en este tiempo trató de aplicar sus planes, de rodearse de gente de confianza que siguiera el ritmo de trabajo planificado, pero no encontró respuesta de parte del resto.

A mucha insistencia, el directorio aceptó la renuncia de Fernando Cuéllar (uno de los colaboradores del expresidente Juan Jordán) a la gerencia del club hace días, pero el funcionario continuaba ejerciendo sus labores e incluso hizo cobros de sponsores a nombre de Blooming.

“No puedo amparar ese tipo de cosas, encima no llevar el mandato de la asamblea, la máxima expresión del club. Si no puedo hacerlo, prefiero dar un paso al costado”, explicó Terrazas, quien no sintió el respaldo del resto del directorio para generar cambios en la entidad.